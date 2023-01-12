 

NBC – помощники Байдена обнаружили у него новые секретные документы

12.01.2023, 20:35, Разное
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Скандал, связанный с безалаберным отношением президента США к конфиденциальной информации, продолжает разрастаться. Помощники Джо Байдена обнаружили уже вторую партию секретных материалов, которые политик не вернул в архивы своевременно, передаёт NBC со ссылкой на осведомлённые источники.

Скандал вокруг обращения президента Байдена с секретной информацией набирает обороты. Согласно открывшейся информации, его помощники обнаружили вторую партию конфиденциальных данных. На этот раз они находились в другом месте, а не там, где были найдены первые документы, рассказал NBC человек, знакомый с этим вопросом.

Буквально вчера президент оправдывался по поводу своего отношения к секретным материалам.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Меня проинформировали об этом открытии, и я удивился, узнав, что есть какие-то правительственные записи, которые были доставлены туда, в этот офис. Мы полностью сотрудничаем (со следствием. — ИноТВ).

Но до сих пор неясно, когда были обнаружены эти новые документы и продолжают ли
юристы Байдена поиски.

Между тем высокопоставленные республиканцы призывают генерального прокурора Меррика Гарланда назначить специального советника. То есть отреагировать так же, как на обращение бывшего президента Трампа с секретными документами, изъятыми из его дома в Мар-а-Лаго.

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор от Южной Каролины: Гарланд, если вы меня слышите. Если вы, генеральный прокурор, считали необходимым назначить специального советника в случае с президентом Трампом, то вам нужно поступить так же в случае с президентом Байденом.

Первые секретные документы — менее дюжины — адвокаты Байдена нашли за неделю до промежуточных выборов в офисе, который он использовал как частное лицо после ухода с поста вице-президента. Затем материалы были возвращены, но информация об этом не разглашалась до этой недели.

Хотя ситуации с Трампом и Байденом имеют сходство, Белый дом отмечает ключевые различия. В том числе то, что документы Байдена не запрашивались архивом и что после их обнаружения они были быстро переданы обратно.

Но республиканцы требуют ответов по делу Байдена.

КЕВИН МАККАРТИ, спикер палаты представителей конгресса США: Почему его Министерство юстиции по-разному относится к людям? Каждый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда перед выборами всплывает что-то, касающееся семьи Байдена, и это прячется под ковёр.

Сегодня вечером мы надавили на Белый дом.

КРИСТЕН ВЕЛКЕР, корреспондент NBC: Не подрывает ли обещание президента о прозрачности тот факт, что об этих документах нам рассказывают только спустя несколько месяцев после того, как их обнаружил Белый дом?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Вы знаете, когда его (Байдена. — ИноТВ) адвокаты поняли, какие документы там оказались, они передали их в архивы.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: Крис, в Белом доме и Министерстве юстиции не комментируют обнаружение второй партии документов. Тем временем республиканцы палаты представителей проводят расследование.

КРИСТЕН ВЕЛКЕР: Всё верно, Лестер. Комитет по надзору изучает секретные документы, и сегодня они объявили о новом расследовании финансов президента Байдена и его семьи. По словам сотрудников Белого дома, они готовились к такому повороту событий.

Дата публикации 12 января 2023 года.


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