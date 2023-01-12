Der Spiegel – зелёные давят на Шольца, требуя поставки «Леопардов» Украине

Партия зелёных активно призывает Олафа Шольца разрешить Польше передать Украине свои танки «Леопард-2», а также самостоятельно возглавить коалицию по передаче этих боевых машин Киеву, пишет Der Spiegel. Несмотря на это, в правительстве ФРГ заявили, что Берлин пока не получал конкретных запросов на предоставление разрешения на передачу «Леопардов».



AP

Олаф Шольц находится под всё большим давлением в связи с возможной поставкой танков «Леопард-2» на Украину, пишет Der Spiegel. Партия зелёных призвала канцлера как можно скорее принять положительное решение по поставкам.

Издание напоминает, что в минувшую среду президент Польши Анджей Дуда выразил готовность передать Украине роту польских танков «Леопард-2». При этом Дуда отметил, что Польша сделает это только в рамках международной коалиции. Как отмечает Der Spiegel, Польша не может принять самостоятельного решения, поскольку танки «Леопард-2» произведены в Германии: для их передачи нужно согласие немецкого правительства. На выдаче такого согласия сейчас и настаивает партия зелёных.

«Олаф Шольц должен взять инициативу в свои руки и возглавить группу стран, поставляющих «Леопарды». Украине нужны эти танки, а ряд европейских стран подаёт недвусмысленные сигналы о готовности совместных поставок», — приводит издание слова Сары Нанни, представительницы зелёных в комитете бундестага по обороне. Свою коллегу также поддержал председатель немецко-украинской парламентской группы Роберт Вагенер. По мнению Вагенера, ситуация на поле боя складывается так, что Украине сейчас необходимы новые танки.

Однако пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт остудил ожидания «зелёного света» для поставок «Леопардов» на Украину, пишет Der Spiegel. В минувшую среду Хебештрайт заявил, что Берлин пока не получал конкретных предложений по одобрению поставок танков. Кроме того, Хебештрайт отметил, что возможное решение Великобритании по танкам «Челленджер-2» не изменит позиции ФРГ.

При этом Украине всё равно не стоит рассчитывать на быструю поставку польских «Леопардов», отмечает издание. Даже если разрешение от Берлина будет получено, танки сначала будут переправлены в Германию для устранения неисправностей. Здесь проблемой могут стать запчасти: Польша располагает старой модификацией танков «Леопард-2А4», для которых у немецких производителей уже нет запчастей. В целом, процесс починки может затянуться на полгода.