Мнение: Дача вместо американской мечты, причины отъезда релокантов и ВНЖ в России за инвестиции

1. Видео, около трёх минут, эмигрант приехал в Америку и жалуется на жизнь. Работает как лошадь, живёт в хостеле, а денег вообще нет. Жизнь состоит из одной только работы, причём просвета не видно в принципе (ссылка).



Цитирую из блога, в котором размещено видео (ссылка):

…Вы понимаете, что вся американская мечта это простая русская дача?!

Ни больше и ни меньше, а простая русская дача! Дача, которых у нас у всех вагон и маленькая тележка, многие из которых, к тому же, еще полузаброшенные стоят.



Извините, вы уезжали за океан для того, чтобы двадцать лет пахать и купить домик, который у вас был в России, вместе с квартирой и собственной землей? Притом что вас никто не выгонял и не навязывал своих идеалов?



Другой вопрос, кто заставляет людей в наше время дачу засеивать сотками картофеля вместо аккуратного вишневого сада, это другой вопрос. Что мешает вокруг дома построить заборчик и жить…

2. Блогер monetam указал (ссылка) на характерную историю семьи политических эмигрантов из России 2022 года. История банальная: смотрели оппозиционные СМИ, читали «Гарри Поттера» и «Властелина Колец», сделав в итоге вывод, что Россия – это Мордор, а Путин – Волан-де-Морт. Претензии к России, помимо СВО, сводятся к следующему (ссылка):



В 2011 году начались протесты, мы с женой ходили на все митинги Навального, и в тот период я верил в Россию будущего. Верил, что она будет классной, что строй изменится. Но я видел, что Москва становится лучше, а вся остальная Россия — нет. Свобод меньше, а от меня это закрывают красивыми витринами, электробусами, быстрыми доставками, развлечениями и всеми благами, которыми меня окружает Москва.

Со «свободами» всё понятно. Интереснее претензия, что Москва развивается, а другие регионы якобы нет. Хотя те же красивые витрины, доставки и развлечения пришли сейчас во все сколько-нибудь крупные города России. Возможно, семье мигрантов пойдёт на пользу их внезапное путешествие по миру, ведь по России, судя по всему, они путешествовали не очень много.

Упомянутая семья, кстати, вначале переехала в Непал, где столкнулась с отсутствием базовых благ в виде детских площадок и сложностью изучения языка, а затем отправилась в Аргентину – тоже не самую богатую и благополучную страну.

3. Меж тем, в Правительстве России работают над тем, чтобы привлекать в страну обеспеченных людей, бизнесменов и инвесторов (ссылка):

Глава кабинета министров Михаил Мишустин утвердил критерии, которым должны отвечать иностранные инвесторы для получения вида на жительство (ВНЖ) в России. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно подписанному главой правительства документу, в перечне перечислены четыре главных критерия: инвестиции в социально значимые проекты российских регионов в размере не менее 15 миллионов рублей за три года, ведение хозяйственной деятельности на территории России не менее двух лет, инвестиции в уже существующее в стране юрлицо (не менее 30 миллионов рублей) или приобретение недвижимости в России.

Отмечается, что достаточная для получения российского ВНЖ кадастровая стоимость недвижимости разнится от региона к региону: если она расположена на территории Москвы, то должна стоить не менее 50 миллионов, если на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа — то не менее 20 миллионов рублей, а в иных субъектах — не менее 25 миллионов рублей.

При этом, для получения российского вида на жительство достаточно отвечать лишь одному из перечисленных четырех критериев.