 

Скандалы: Отсутствие контроля за монополией: эксперт о причинах роста цен на проезд в петербургском метро

12.01.2023, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главный редактор журнала «Власть» Сергей Цепляев считает основной причиной резкого роста тарифов на проезд в петербургском метро отсутствие контроля за естественной монополией

«Есть, конечно, здесь проблемы, что это опять естественная монополия, а естественная монополия требует довольно жесткого регулирования и постоянных проверок, аудитов независимых. Это тот механизм, который включается, если у вас есть естественная монополия. Вы должны ее ставить под жесточайший контроль независимых проверяющих, аудиторских компаний, дабы исключить неконтролируемый рост цен», – считает эксперт.

Ранее активисты «Города перемен» не нашли обоснований для повышения цен на проезд, учитывая неудовлетворительное состояние новых станций и низкие темпы метростроения в Северной столице. Отмечается, что проблемы с метрополитеном фиксируются на протяжении всего срока губернаторства Александра Беглова.

Напомним, что с 1 января этого года в культурной столице повысились цены на проезд в общественном транспорте, включая метро. Теперь проезд в питерской подземке стоит дороже, чем в Москве – 70 рублей.

Ольга Смирнова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.22 / «То ли друг, то ли враг?» — слова Лиз Трасс сорвали миграционную сделку между Францией и Британией

01.10.22 / В последний путь: постыдное бегство из России добьет жену иноагента Пугачеву

01.05.22 / Красная горка: приметы и традиции в праздник 1 мая

12.05.22 / Не платье, не шорты, не комбинезон: велосипедный костюм – одежда, которую можно носить с любой обувью

05.12.21 / Мнение: О марионетке Байдена

16.12.22 / Анджелина Джоли поделилась новым снимком с дочерью Захарой

14.09.22 / Мнение: Курилы закрылись, японские компании остались и японцы о лицемерии Запада

04.10.20 / Арабские СМИ: Путин помирит Сирию с Израилем, переговоры уже идут

09.06.22 / Мнение: Война на Украине. Сводка 08.06.2022

29.09.22 / Самонкин указал на невнятность позиции Беглова в отношении СВО и мобилизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика