Скандалы: Отсутствие контроля за монополией: эксперт о причинах роста цен на проезд в петербургском метро

Главный редактор журнала «Власть» Сергей Цепляев считает основной причиной резкого роста тарифов на проезд в петербургском метро отсутствие контроля за естественной монополией

«Есть, конечно, здесь проблемы, что это опять естественная монополия, а естественная монополия требует довольно жесткого регулирования и постоянных проверок, аудитов независимых. Это тот механизм, который включается, если у вас есть естественная монополия. Вы должны ее ставить под жесточайший контроль независимых проверяющих, аудиторских компаний, дабы исключить неконтролируемый рост цен», – считает эксперт.

Ранее активисты «Города перемен» не нашли обоснований для повышения цен на проезд, учитывая неудовлетворительное состояние новых станций и низкие темпы метростроения в Северной столице. Отмечается, что проблемы с метрополитеном фиксируются на протяжении всего срока губернаторства Александра Беглова.

Напомним, что с 1 января этого года в культурной столице повысились цены на проезд в общественном транспорте, включая метро. Теперь проезд в питерской подземке стоит дороже, чем в Москве – 70 рублей.

Ольга Смирнова