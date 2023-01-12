 

“Лечился всеми способами”: протеже иноагента Галкина мучается от заразы после близости с юмористом

12.01.2023, 20:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский актер и певец, солист группы “Revoльvers” Алексей Елистратов был близок с юмористом Максимом Галкиным*. Говорят, сначала их связывали рабочие отношения, а потом они переросли в товарищеские. СМИ писали, что Елистратов в начале своей карьеры находился под покровительством Галкина, который в то время был известнее.

Держит ли сейчас Алексей связь с бежавшим из России Максимом, неизвестно. В свежих интервью актер не упоминает своего давнего друга. Певец рассказывает лишь о себе и своих проблемах. Например, недавно он пожаловался на здоровье. 46-летний артист подхватил некую заразу в начале декабря. “Лечился всеми доступными средствами”, – цитирует Елистратова “Желтая газета. Зажигай!”. Он мучается до сих пор, поскольку до конца не восстановился.

Алексей также поведал, что встретил 2023-й год в кругу близких, поскольку в новогоднюю ночь работы не было. Впрочем, как и у многих других артистов. По словам певца, декабрь был скудным на концерты для целого ряда российских знаменитостей. “Только у некоторых звезд 90-х была работа”, – отметил давний друг Максима Галкина*.

* внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.22 / Принц Эндрю обратился за помощью к Кевину Спейси, ранее обвиняемому в сексуальных домогательствах

25.04.22 / Где можно узнать про лучшие условия кредитования?

04.09.21 / Френч будет самым модным маникюром осени: как сделать его дизайн ярче (советы и идеи)

14.12.22 / Личное; “Дурочка”

21.08.21 / Стрижки, которые утончат черты квадратного лица: модные варианты найдутся для всех

15.06.21 / На свадьбе Социализма присутствовали Марксизм, Коммунизм и Ленинизм

19.06.21 / Улучшает обменные процессы и ускоряет рост: как продлить жизнь комнатных растений с помощью льда

20.02.22 / Крисси Тейген подтвердила, что готовится к беременности через ЭКО

07.11.22 / В центрах московского долголетия проходят дни открытых дверей

21.02.22 / Эксперт: “Исторически границы Донецкой области доходили до Вислы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика