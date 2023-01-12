Заявлено о возвращении подкаблучника Гарри к отцу-королю: Тяжело жилось

Недавно принц Гарри представил всему миру свою книгу “Запасной”, в которой рассказал про многочисленные конфликты в королевской семье. Из-за целого ряда громких заявлений сына покойной лежи Ди народ посчитал, что он отрекся от своего отца-короля Карла III и брата Уильяма, сделав выбор в пользу своей опальной жены Меган Маркл.

Однако браку Гарри и Меган в ближайшем будущем придет конец, заявила

таролог. Вне всяких сомнений – будет развод. Айгуль Хуснетдинова в беседе с Пятым каналом. “Отношения приведут к разводу”, – сказала она. Сейчас же младший сын Карла III находится под влиянием своей супруги или, проще говоря, у нее под каблуком. По словам таролога, герцог и герцогиня Сассекские разойдутся из-за конфликтов.

Возвратившись в Великобританию после развода, Гарри впадет в депрессию и, скорее всего, напишет еще одну книгу, в которой расскажет, “как ему тяжело жилось с Меган”, уверена Хуснетдинова. Мол, судьба сына принцессы Дианы предрешена, потому что он выбрал совсем другой путь.

Говоря об отношении родных к принцу Гарри, таролог отметила: отец, брат и другие члены королевской семьи не будут от него отворачиваться. Несмотря на скандалы, находящиеся в Великобритании родственники герцога Сассекского тактично молчат и поступают, как им кажется, правильно.