 

Польша решила принять немецких военных для обслуживания ЗРК Patriot

12.01.2023, 19:55, Новости дня
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В Польшу планируется отправить несколько сотен немецких военных для обслуживания систем противоракетной обороны Patriot, которых Берлин предложил Варшаве.

Польский президент Анджей Дуда подписал документ, разрешающий размещение в стране систем противоракетной обороны и иностранных военнослужащих для их обслуживания, передает ТАСС со ссылкой на агентство IAR.

В соответствии с решением Минобороны они будут размещены в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Как сообщалось ранее, в Польшу планируется перебросить 12 пусковых установок.

После того, как на польской территории упала украинская ракета, ФРГ согласилась передать Варшаве комплексы Patriot. Польша также предложила передать часть Patriot киевским властям, но свои передавать не захотела.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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