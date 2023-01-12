 

Зеленский пообещал «беспрерывно» снабжать боеприпасами ВСУ в Артемовске

12.01.2023, 19:55, Новости дня
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Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска в Артемовске (Бахмут) будут получать боеприпасы «быстро и беспрерывно».

Президент провел заседание ставки верховного главнокомандующего, во время которой обсуждалась ситуация на фронте, передает РИА «Новости».

По его словам, особое внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре.

«Подчеркиваю, что подразделения, обороняющие эти города, будут быстро и беспрерывно обеспечены боеприпасами и всем необходимым», – написал Зеленский.

Ранее в ДНР сообщили, что установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский говорил о серьезном продвижении войск в районе Артемовска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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