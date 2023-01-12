 

Эксперт оценил меры, принимаемые для возвращения IT-экспертов в Россию

12.01.2023, 19:45, Разное
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Как рассказал ФАН Борис Косарев (эксперт в области ИТ и кибербезопасности, директор компании Force Technology), Министерство финансов направило четкий сигнал ИТ-специалистам, которые работают с российскими компаниями. Ранее сообщалось, что рассматривается вопрос о санкциях и поощрениях для уехавших программистов. Среди них – оплата перелета в Россию и отказ от призыва в армию.

Сообщение звучит следующим образом: “В ближайшее время мы предоставим дополнительные гарантии от призыва. Вы сможете вернуться. Хотя для этой аудитории меры кажутся достаточными”, – заявил один из экспертов.

Он также отметил, что, по его мнению, инициатива Министерства финансов имеет все шансы стать успешной. В ведомстве признают ценность человеческого фактора информационных технологий.

Алексей Нечаев был лидером “Новых людей”, и он поддержал идею предоставления IT-специалистам, покинувшим Россию, отсрочки от службы в армии, чтобы они могли вернуться в Россию.


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