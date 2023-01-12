В России продажи новых автомобилей упали почти на 59 процентов в 2022 году

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), в РФ в 2022 году упали на 58,8% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщается в докладе. Он составил 687 000 единиц.

Фактические показатели продаж в 2022 году составили 687 370 единиц. В отчете говорится, что это снижение на 58,8% по сравнению с 2021 годом. Тем не менее, декабрьские продажи упали на 50,2% до 64.072 автомобилей.

АЕБ сообщает, что лидером российского авторынка в 2022 году является “АвтоВАЗ”, несмотря на значительное снижение продаж (-46% и 188,6 млн. автомобилей). На втором месте южнокорейская Kia с 66 000 проданных автомобилей (-68%). Hyundai занимает третье место с 56 тысячами проданных автомобилей (-68%). Далее следуют производитель LCV “Группа ГАЗ” с 42,1 000 проданных автомобилей (-25%) и китайская Chery с 38,5 000 (+4%).

В целом, рост российских продаж автомобилей показали Chery и Cheryexeed, а также китайская Dongfeng (рост в 3,6 раза до 1700 автомобилей), японская Hino (рост в три раза до 164 легких коммерческих автомобилей) и отечественный УАЗ (33,9 тыс.).