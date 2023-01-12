Россия передаст Турции 51% акций ПАО «Газпром» для вывода компании из-под санкций

Правительство России приняло решение о

безвозмездной передаче контрольного пакета в размере 51% акций «Газпрома» министерству

энергетики Турции. Такая мера позволит компании подать заявку о снятии всех

введённых против неё санкций.

Директор концерна Алексей Миллер пояснил, что «Газпром»

будет перерегистрирован как турецкое юрлицо, а состав его правления будет изменён

таким образом, чтобы турки составили в нём большинство. Сам Миллер намерен уйти

в отставку после выборов нового председателя, на должность которого номинирован

бывший министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу.

После завершения всех

регистрационных процедур Турция официально станет крупнейшей газодобывающей и

газотранспортной компанией в мире, сообщили в правительстве. Аналогичные

переговоры в настоящее время ведутся с компаниями «Ростех», «Роснефть» и «РАО

ЕЭС».

«Конечно, никто не будет вводить санкции против турецкой

компании, а уже введённые ограничения тотчас снимут, – уверен Алексей Миллер. – Для нас это будет своего рода жест доброй воли в отношении наших союзников.

Дивидендные выплаты «Газпрома» помогут поддержать государственный бюджет Турции

и сделают её не только газотранспортным хабом, но и крупнейшим газодобытчиком. С нас наконец-то снимут санкции и позволят полететь в Лондон и Цюрих, чтобы

повидаться с близкими. Лично я жду этого с нетерпением»

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