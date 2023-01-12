 

Кеды на меху станут главным трендом зимы-2023: в чем их особенности и стоит ли внимания эта модная новинка

12.01.2023, 19:31, Разное
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Довольно необычный тренд в плане обуви появляется в текущем 2023 году. Речь идет о кедах на меху. Эти утепленные изделия теперь вполне можно интегрировать в зимние образы и не бояться холодов. Разбираем особенности данного тренда и вдохновляемся образами.

Разнообразие моделей

Основная особенность теплых кед — это наличие подкладки или отделки из меха, а также достаточно высокая платформа. Платформа нужна для того, чтобы быть повыше от земли. Тогда будет теплее ногам.

Зачастую утепленные кеды достаточно высокие и достигают щиколотки. Они могут быть разной цветовой гаммы. Есть двухцветные кеды (обычно с логотипом бренда-производителя и яркими шнурками), есть однотонные. В моде как обувь нейтральных цветов (черного, белого и т. д.), так и ярких оттенков (бордо, синий, зеленый и т. д.).

Кеды с отделкой из овчины

По-домашнему уютный и теплый образ создают высокие кеды с отделкой из искусственной овчины. Ориентирован такой товар больше на женскую аудиторию, поэтому представлен в светлых, пастельных оттенках.

Одинаково красиво смотрятся как белоснежные, так и кремовые кеды. Они впишутся в ваш повседневный лук и также могут быть интегрированы в праздничный наряд для вечеринки. В любом случае в данной обуви вы точно не останетесь незамеченной.

Кеды с меховой подкладкой

В данном случае ассортимент моделей шире. Вы можете остановить выбор на кедах с меховой подкладкой и меховыми вставками снаружи. Выглядят они как полуботинки и представлены в разных цветовых гаммах.

Здесь прослеживается стиль унисекс, поэтому встречаются изделия синего, зеленого, красного, голубого оттенков. Неизменной остается лишь толстая прорезиненная подошва.

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Есть другой вариант кед в классическом стиле. Внешне никто даже не заподозрит, что внутри есть меховая подкладка. Визуально они выглядят как обычные летние кеды.

Замшевые на меху

Придадут любому образу гламура и роскоши замшевые кеды на меху. Если вы ищете практичный вариант, тогда можете остановить выбор на обуви черного цвета, где платформа также будет темной. Если хочется сделать обувь акцентной деталью в своем образе, тогда присмотритесь к ярким кедам. Например, трендового в этом году малиново-красного оттенка. Желтые шнурки и желтая фирменная эмблема бренда будут очень кстати.

С чем сочетать

Кеды на меху без труда интегрируются в повседневный стиль. Сочетайте их с теми же вещами, которые надеваете, когда носите обычную спортивную обувь. Например, это могут легинсы или скинни с худи либо юбка с толстовкой или футболкой.

Если вы выбрали утепленные кеды более элегантного дизайна (например, черные однотонные), тогда их можно включить в офисно-деловой лук. Например, сочетать с классическими брюками прямого кроя, рубашкой и вязаным жилетом. В таком наряде вам будет максимально удобно и тепло, плюс вы будете соответствовать дресс-коду.

Утепленные кеды на массивной платформе хорошо сочетаются с обычными джинсами, правда, лучше, если они будут укороченными. Это прекрасное решение для миниатюрных девушек, ведь такая обувь прибавляет несколько сантиметров роста.


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