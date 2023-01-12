Закрывающая брови челка и многослойные волны: ключевые тенденции причесок 2023 года для длинных волос

Если вы являетесь счастливой обладательницей длинных волос, перед вами открывается огромный выбор очень привлекательных и стильных причесок. Они стали трендовыми с наступившем году, поскольку отличаются красотой и практичностью. Рассмотрим несколько оригинальных идей.

Многослойные волны (на главном фото)

Одна из самых стильных и популярных причесок, помогающая в полной мере продемонстрировать красоту волос. Техника стрижки разработана так, что она позволяет визуально добавить объема за счет наличия слоев. Укладку легко делать в домашних условиях. Для этого достаточно помыть голову и высушить волосы при помощи фена и брашинга. Если ваш волосы не являются вьющимися от природы, для оформления локонов можно использовать плойку, бигуди или другие инструменты или способы завивки.

Микси

Преимуществом этой прически является соединение разной длины. Сверху волосы относительно короткие, на затылочной части длинные, что помогает вам чувствовать себя максимально комфортно, ведь пряди у лица вам не мешают. Прическа визуально прибавляет роста и является моделирующей для формы лица.

С боковым пробором

Ровный пробор долгое время был фаворитом, и вот пришло время подняться на вершину моды именно боковому пробору. Его плюсом является возможность моделировать форму лица.

Квадратные и круглые лица, благодаря этой прическе, будут смотреться более утонченными и близкими к идеальному овалу. В то же время слишком узкое лицо будет выглядеть закругленным.

Стрижка «волк»

Эта модель стрижки стала популярной не так давно, но тем ни менее очень прочно закрепилась в списке трендов. Ее отличительной чертой является многослойность, причем разнице в длине между слоями довольно существенная. Если вы не можете определиться с выбором длины, это вариант для вас. Плюсом является то, что прическа «волк» очень привлекательно смотрится на волосах любой структуры (чрезмерно густые становятся реже, а тонким добавляется объем).

«Бабочка»

Очень стильная прическа, которая всегда выглядит максимально нарядно. Она также сполна демонстрирует красоту локонов, поскольку в ней присутствует несколько слоев. Объема в ней вполне достаточно, волосы выглядят здоровыми и ухоженными, что несомненно, является плюсом.

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Осьминог

Креативная и оригинальная прическа, которая подходит представительницам прекрасного пола любого возраста, а также является универсальной в плане использования. То есть, она может быть повседневной и нарядной, поскольку всегда выглядит потрясающе и хорошо держит форму.

Челка-шторка

Речь идет об элементе прически, который давно занимает лидирующие позиции в моде. Длинные волосы и челка-занавес словно созданы друг для друга, особенно, если речь идет о многослойной прическе.

Многослойная прическа «кобра»

Речь идет о многослойной прическе, которая отличается наличием средних по длине прядей у лица, которые постоянно увеличиваются к центру затылочной зоны. То есть, прорисовывается треугольник с множественными слоями. Прическа выглядит максимально привлекательно и позволяет продемонстрировать красоту волос.

Длинная густая челка под бровями

Такой элемент, как челка, который некоторое время был забыт, снова в тренде. Выберите прическу с челкой, которая опускается ниже бровей (достаточно длинная), и вы заметите, насколько кардинально изменится ваш образ. Преимущество в том, что прическа сразу станет выглядеть стильной и эффектной, моделируется лицо, а также виден омолаживающий эффект. Челка закрывает лоб и, следовательно, очень искуссно маскирует присутствующие на нем морщинки. Можно выбрать ровный срез или косой срез (угол наклона постарайтесь сделать не очень большой).