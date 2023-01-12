Принц и принцесса Уэльские впервые появились на публике в новом году

Пока внимание всего мира приковано к свежевыпущенным и весьма скандальным мемуарам принца Гарри, его брат, принц Уильям, вместе с супругой Кейт Миддлтон вернулись к королевским обязанностям после новогодних каникул. Сегодня они прибыли в Ливерпуль. Целью визита стало открытие новой больницы. Принц и принцесса встретились с персоналом и поблагодарили врачей за участие.

Кейт появилась на публике в лаконичном сине-зеленом образе. Для выхода она выбрала изумрудное двубортное пальто Holland Cooper стоимостью 749 фунтов стерлингов, темно-синее шерстяное платье с высоким воротом от Cefinn за 290 фунтов (кстати, это же платье принцесса уже надевала в сентябре 2022-го) и замшевые лодочки от Gianvito Rossi за 600 фунтов. Наряд Кейт дополнила миниатюрной зеленой сумочкой Mulberry за 1575 фунтов и сапфировыми серьгами.

Отметим, что это был не только первый выход Уэльских в новом году, но и их первое появление на публике после релиза нашумевшей автобиографии принца Гарри.