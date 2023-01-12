Это рекорд: в прошлом году недельный доход Дэвида Бекхэма составил 56 миллионов рублей

Будучи на пике спортивной карьеры Дэвид Бекхэм не раз попадал в списки самых высокооплачиваемых футболистов мира. Теперь, оставив профессиональный спорт, он начал получать даже больше. Стало известно, что в 2022 году Дэвид зарабатывал 800 тысяч долларов в неделю (около 56 миллионов рублей).

Внушительная сумма складывается из дивидендов, которые экс-спортсмен получает от бизнес-империи Beckham Brand Holdings. Компания принадлежит ему и его супруге Виктории. По данным Daily Mail, только за 2021 год прибыль Beckham Brand Holdings составила 23 миллиона долларов.

Дэвид приносит в семейный бюджет больше супруги, несмотря на ее бизнес. Легенда футбола получает значительные отчисления от крупных компаний. Бренд бывшего футболиста сборной Англии лицензирован такими компаниями, как производитель видеоигр Electronic Arts, Adidas, часовая компания Tudor, бренд виски Haig Club и производитель автомобилей Maserati.

Оборот DB Ventures вырос с 11,4 миллионов фунтов стерлингов (967 миллионов рублей) до 34 млн фунтов стерлингов (2,8 миллиарда рублей). В то время как прибыль выросла с 12,9 миллионов фунтов (1,1 миллиард рублей) до 24,1 миллионов фунтов стерлингов (2 миллиарда рублей).

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм женаты с 1999 года. В июле они отметили 23-ю годовщину свадьбы в Европе. У пары четверо детей.