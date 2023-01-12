DM – супермощный телескоп NASA обнаружил новую похожую на Землю планету

Принадлежащий NASA космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который на данный момент считается самым сложным и мощным аппаратом на орбите, впервые обнаружил новую планету, расположенную от нас на расстоянии всего в 41 световой год. Она размером с Землю и такая же каменистая, как и наша планета, хотя учёные пока не уверены, есть ли там атмосфера. Однако они надеются получить дополнительные данные в ходе предстоящих наблюдений, запланированных этим летом, пишет Daily Mail.



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«Совершенно новый мир»: принадлежащий NASA космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил свою первую планету, расположенную от Земли на расстоянии всего в 41 световой год — она примерно такого же размера и тоже каменистая, как и наша планета. Диаметр этой экзопланеты, которая получила в формальной классификации название LHS-475b, составляет около 99% от диаметра Земли, пишет Daily Mail.

Но хотя она имеет земную форму, учёные ещё не знают, есть ли у неё атмосфера. Тем не менее они исключили наличие плотной атмосферы с преобладанием метана, подобно той, что имеет Титан (спутник Сатурна). Как удалось узнать также благодаря данным, полученным с телескопа, температура на этой планете на несколько сотен градусов теплее, чем на Земле. Кроме того, исследователи выяснили, что она совершает полный оборот за два дня.

Такие экзопланеты обычно остаются «невидимыми» для космических телескопов. Однако это открытие ещё раз доказывает, насколько мощные технологии были использованы для создания «Джеймса Уэбба», подчёркивается в статье.

Марк Клампин, возглавляющий отдел астрофизики в штаб-квартире NASA, расположенной в Вашингтоне, в этой связи заявил: «Эти первые результаты наблюдений скалистой планеты размером с Землю открывают дверь ко многим будущим возможностям для изучения атмосферы скалистых планет с помощью «Уэбба». Он приближает нас к новому пониманию земных миров за пределами нашей Солнечной системы, и эта миссия только начинается».

Вдохновившись этим поразительным открытием, учёные теперь пытаются определить, из чего именно состоит атмосфера новой планеты. По мнению исследователей, хотя у планеты может и не быть атмосферы, однако некоторые атмосферные составы, такие как атмосфера из чистого углекислого газа, пока тоже не исключаются. Чтобы это выяснить, необходимы ещё более точные измерения, которые планируется получить в ходе предстоящих наблюдений этим летом.

Новейший телескоп открыл возможность точного определения планет размером с Землю, вращающихся вокруг красных карликов, и учёные надеются сделать благодаря ему ещё много открытий. В ноябре 2022 года представители NASA также объявили, что телескоп помог успешно раскрыть состав атмосферы экзопланеты с невиданными ранее подробностями. И это достижение предполагает, что он также может помочь искать инопланетную жизнь, отмечается в статье.

Мощные инструменты JWST зафиксировали атомы и молекулы, а также признаки активной химии и облаков — особенности, которые предыдущие телескопы не смогли обнаружить во время наблюдений. Астрономы использовали WASP-39b, горячий Сатурн на расстоянии в 700 световых лет от Земли, чтобы проверить возможности «Джеймса Уэбба». Благодаря своему инфракрасному оснащению он способен улавливать цвета и химические следы, которые невозможно обнаружить в видимом свете, поясняет Daily Mail.

Эти достижения способны «изменить правила игры» и показать, как экзопланета сформировалась из диска газа и пыли, окружавшего родительскую звезду. WASP-39b вращается вокруг звезды-хозяина, которая расположена в восемь раз ближе, чем Меркурий к нашему Солнцу. По мнению астрономов, это должно дать более глубокое понимание того, как все эти процессы влияют на разнообразие планет, наблюдаемых в галактике.

Кривая блеска, полученная с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) «Джеймса Уэбба», показывает изменение яркости звёздной системы LHS-475b с течением времени, когда планета проходила мимо звезды 31 августа 2022 года — благодаря чему её и заметил телескоп.

Чтобы раскрыть секреты экзопланеты, JWST отслеживал планету, когда она проходила перед своей звездой, позволяя части её света фильтроваться через атмосферу. «Различные типы химических веществ в атмосфере поглощают разные цвета спектра звёздного света, поэтому недостающие цвета подсказывают астрономам, какие молекулы там присутствуют. Анализируя вселенную в инфракрасном свете, «Уэбб» способен выявить химические «отпечатки пальцев», которые нельзя обнаружить в видимом свете», — поясняется в заявлении NASA.

Телескоп также обнаружил в атмосфере экзопланеты ряд элементов, включая натрий (Na), калий (K) и водяной пар (H2O), и дополнительные отпечатки присутствия воды на более длинных волнах, которых раньше не видели. Новые данные также позволили обнаружить углекислый газ с разрешением почти вдвое больше, чем наблюдалось ранее, сообщается в статье.

Принадлежащий NASA космический телескоп имени Джеймса Уэбба стоимостью $10 миллиардов предназначен для обнаружения света от самых ранних звёзд и галактик. Его называют «машиной времени», которая может помочь разгадать тайны нашей вселенной. Телескоп будет использоваться, чтобы исследовать первые галактики, зародившиеся в ранней Вселенной более 13,5 миллиардов лет назад, а также наблюдать за звёздами, экзопланетами и другими объектами нашей Солнечной системы, пишет Daily Mail.

Огромный телескоп считается преемником предыдущего орбитального космического телескопа «Хаббла». Телескоп имени Джеймса Уэбба и большинство его инструментов имеют рабочую температуру примерно 40 кельвинов (минус 233 по Цельсию). Это самый большой и самый мощный в мире орбитальный космический телескоп, способный заглянуть на 100—200 миллионов лет назад, в эпоху после Большого взрыва. Его орбитальная инфракрасная обсерватория примерно в 100 раз мощнее, чем у его предшественника, сообщается в статье.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба оснащён следующими инструментами:

1) NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) работает как тепловизор от границы видимого до ближнего инфракрасного диапазона;

2) NIRSpec (спектрограф ближнего инфракрасного диапазона) также выполняет спектроскопию в том же диапазоне длин волн.;

3) MIRI (Mid-InfraRed Instrument) измеряет диапазон длин волн от среднего до длинного инфракрасного диапазона (от 5 до 27 микрометров);

4) FGS / NIRISS (датчик точного наведения, формирователь изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и безщелевой спектрограф) используется для стабилизации прямой видимости обсерватории во время научных наблюдений.

NASA предпочитает считать этот новый телескоп преемником «Хаббла», а не его заменой, поскольку какое-то время они оба будут работать в тандеме, поясняется в статье. Телескоп «Хаббл» был запущен 24 апреля 1990 года с помощью космического корабля «Дискавери» из Космического центра Кеннеди во Флориде. Он вращается вокруг Земли со скоростью около 27,3 тыс. км в час на низкой околоземной орбите (на высоте около 340 миль), напоминает Daily Mail.