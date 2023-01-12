«Успеть до первой годовщины» – в Брюсселе активно работают над десятым пакетом антироссийских санкций

Работа над новым пакетом антироссийских санкций идёт полным ходом, пишет RMF24. В прошлый раз Брюссель хотел успеть до Нового года, на этот раз его подгоняет саммит ЕС — Украина и первая годовщина начала украинского кризиса. Этот пакет санкций должен вызвать эффект неожиданности, поэтому подробности его содержания пока не разглашаются. Но планам Брюсселя и антироссийским единомышленникам, во главе которых стоит Польша, может помешать «несогласный» Будапешт, отмечает радиостанция.



AP

Последний, девятый пакет антироссийских санкций ЕС был принят в декабре. Несмотря на то что страны-члены, выступающие за ужесточение санкционной политики в отношении России, не были полностью им удовлетворены, решение о его одобрении было всё-таки принято. Царило убеждение, что ЕС следует продемонстрировать единство в этом вопросе до конца 2022 года. Поэтому некоторые страны согласились пойти на уступки и отказаться от части своих требований и добиться консенсуса всех 27 стран, пишет RMF24.

Радиостанция отмечает, что в последние дни динамика работы над очередным, десятым, пакетом санкций, направленных против России, лишь набирает обороты. Об этом во вторник сказала сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предупредила, что ЕС будет так долго давить на Кремль при помощи санкций, сколько это будет нужно. Более того, политик пригрозила включить в санкционный список Белоруссию и Иран. Однако она не стала вдаваться в подробности.

Из информации от источников Польского агентства печати следует, что за этой риторикой стоят конкретные факты. Это подтвердил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось. «Работа действительно ускорилась. Польша, которая входит в группу стран-единомышленников, в настоящее время вносит предложения по расширению санкций. Ужесточение существующих ограничений — это также постоянный процесс», — объяснил он.

По словам одного из дипломатов ЕС, причина такой спешки объясняется предстоящим саммитом ЕС — Украина, а приближающаяся годовщина начала украинского кризиса — его катализатором. Европейские чиновники неохотно говорят о деталях нового пакета, так как хотят сохранить «эффект неожиданности».

RMF24, однако, рассказывает, что в очередной раз будет предпринята попытка ввести санкции против экспорта российских алмазов, объём которого оценивается в €4,5 млрд. «Это немало», — подчеркнул один из дипломатов ЕС. Новые санкции также, скорее всего, будут введены в отношении продуктов, которые потенциально могут быть использованы российскими военными. Ожидается также расширение санкционных списков.

На этот раз под санкции рискует попасть и Белоруссия за оказываемую поддержку военных действий РФ на Украине. «Это синхронизация белорусских и российских санкций, особенно секторальных, в тех сферах, где Минск сотрудничает в военном плане с Москвой», — объяснил чиновник.

Радиостанция обращает внимание на то, что принятие санкций в ЕС всегда требует единогласия. Следовательно, многие в ЕС опасаются, что Венгрия может отложить введение новых ограничений, как это уже имело место в прошлом. Со стороны Будапешта уже поступили заявления на счёт того, что они не согласятся с некоторыми именами-претендентами в санкционный списках. «Можно ожидать того, что дело дойдёт до очередного напряжения отношений с Будапештом», — заявил один из представителей стран ЕС.