 

Диетолог порекомендовала продукты для восстановления поджелудочной после праздников

12.01.2023, 18:42, Разное
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Не секрет, что поджелудочная железа и печень — органы, которые нуждаются в восстановлении. Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что после большого количества алкоголя и жирной и тяжелой пищи нужно дать организму время на восстановление.

Для этого следует пересмотреть свое питание и добавить в него определенные продукты, которые ускорят этот процесс. “Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копченые и с чрезмерно солеными ингредиентами”, — цитирует специалиста телеканал “360”.


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