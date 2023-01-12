Диетолог порекомендовала продукты для восстановления поджелудочной после праздников

Не секрет, что поджелудочная железа и печень — органы, которые нуждаются в восстановлении. Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что после большого количества алкоголя и жирной и тяжелой пищи нужно дать организму время на восстановление.

Для этого следует пересмотреть свое питание и добавить в него определенные продукты, которые ускорят этот процесс. “Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копченые и с чрезмерно солеными ингредиентами”, — цитирует специалиста телеканал “360”.