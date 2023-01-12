Мнение: О скором финале эпичной Z-битвы… Кому достанется Украина?

В грохоте канонады, в дыму пожаров и взрывов, в эзоповом языке военных сводок не каждый различит шум ещё одной битвы за Украину, быть может, самой важной. Идёт она совершенно непублично, в основном в кабинетной тиши и лишь изредка, отголосками и полунамёками, просачивается в информационное пространство. Но от этого, впрочем, она не становится менее напряжённой. И лучше всего её характеризует приписываемая сэру Уинстону Черчиллю английская идиома «схватка бульдогов под ковром». Двух Z-бульдогов. Или — просто двух Z.

Нынешний украинский президент Владимир Зеленский, сменивший классический пиджак на армейскую футболку или толстовку, стал на Западе символом героического сопротивления доблестного народа Украины. Сейчас он, пожалуй, на пике своей популярности: журнал «Time» признал его самым влиятельным человеком 2022 года, а The Jerusalem Post — самым влиятельным евреем. Внутри страны его рейтинг находится на умопомрачительных отметках 80-90%, и соратники уже говорят, что действующий глава государства должен идти на второй срок. Если, конечно, в 2024 году президентские выборы состоятся.

Похоже, политическое будущее бывшего актёра-комика предопределено? Не всё так просто.

Как утверждает The Guardian, если Владимир Зеленский прославился на весь мир и приобрёл почти легендарный статус в Голливуде, то на Родине более популярным считается главком ВСУ Валерий Залужный – несмотря на то, что с начала войны он дал всего несколько интервью. Украинцы приписывают военным, а значит их командующему, все успехи на полях сражений. При этом авторитет действующего президента внутри страны был отчасти подорван, когда он сказал в интервью, что решил не говорить о «неизбежности российского вторжения» из страха за экономику. И этого многие украинцы, потерявшие родных и близких в конце февраля — начале марта прошлого года, не могут ему простить.

Растущая популярность Валерия Залужного «породила неуверенность» среди команды Зеленского, по утверждению авторитетного журнала Economist. И, как считают в издании, Офис президента стал даже блокировать освещение поездок главкома на линию боевого соприкосновения, чтобы не мешать пиару главы государства.

И это далеко не первый случай в английских и американских СМИ, когда Валерию Залужному создаётся хорошее реноме. Так, The New York Times именно интуиции, хитрости и профессионализму главкома ВСУ приписала успехи в защите Киева в феврале-марте. Также за рубежом полагают, что успехи в Изюме, Балаклее, Купянске и под Херсоном — тоже заслуга украинского генерала. Во что верят и сами украинцы. Словом, если выборы 2024 года состоятся, возможно, человеку в толстовке будет противостоять человек в камуфляже.

Хотя неизвестно, есть ли президентские амбиции у Валерия Залужного и состоятся ли вообще выборы-2024, сам по себе пиар «альтернатив» Владимиру Зеленскому в западных СМИ говорит уже о многом, что творится «под ковром».

Так чем закончится эта схватка двух Z? Кто получит Украину?

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