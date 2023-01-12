 

В российских школах предложили ввести обязательное «трудовое воспитание» уже в этом году

12.01.2023, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поправки в закон «Об образовании» обсуждают в комитете Государственной Думы РФ по просвещению. В случае поддержки инициативы депутатов, в плане обучения в школах кроме образовательного блока появится новый, который предусмотрит выполнение программы трудового воспитания.

По действующим нормам закона, дети обязаны осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план, передает «Учительская газета» со ссылкой на «Известия».

Как пояснили в аппарате комитета Госдумы по просвещению, такой трудовой блок подразумевает дежурства по классу, на территории школы, а также работу на пришкольных участках. Содержание программ может быть определено и рекомендациями Министерства просвещения России.

В настоящее время закон не предусматривает возможность привлечь школьников против их воли к трудовым занятиям, которые не предусмотрены образовательной программой. К тому же, для этого необходимо письменное согласие родителей.

По словам председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, большая часть родителей приветствуют трудовое воспитание в школах. Его важно вернуть в полной, а не усеченной форме, как это происходит на уроках технологии.

Она отметила, что сегодня в школах не достает возможности привлекать ребят к общественно-полезному труду. Ожидается, что поправки в закон внесут на рассмотрение Госдумы в период весенней сессии. Тогда станет возможным их принятие до начала нового учебного года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.20 / Мишустин поручил для трудоустройства выпускников использовать единую базу вакансий

09.08.21 / Врач объяснил разницу между легкой и тяжелой формами COVID-19

09.12.20 / На встрече с «Альтернативой для Германии» Лавров призвал к «новому началу» в отношениях с ФРГ

01.07.21 / “Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?”, “Наглый”. В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести денег на карту

12.07.20 / Невеста умерла во время свадебного банкета в Москве

15.10.20 / Стали известны подробности допроса Конкина после смерти дочери

24.11.21 / ОАЭ выделили 10 млрд долларов на поддержку турецкой лиры

22.01.22 / Zeit – глава немецкого региона выступила за срочный запуск «Северного потока — 2»

28.03.21 / Украинский иммунолог прогнозирует 7 тыс. смертей от COVID-19 в апреле

25.06.20 / О’Брайен сравнил Си Цзиньпина со Сталиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика