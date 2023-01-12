В российских школах предложили ввести обязательное «трудовое воспитание» уже в этом году

Поправки в закон «Об образовании» обсуждают в комитете Государственной Думы РФ по просвещению. В случае поддержки инициативы депутатов, в плане обучения в школах кроме образовательного блока появится новый, который предусмотрит выполнение программы трудового воспитания.

По действующим нормам закона, дети обязаны осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план, передает «Учительская газета» со ссылкой на «Известия».

Как пояснили в аппарате комитета Госдумы по просвещению, такой трудовой блок подразумевает дежурства по классу, на территории школы, а также работу на пришкольных участках. Содержание программ может быть определено и рекомендациями Министерства просвещения России.

В настоящее время закон не предусматривает возможность привлечь школьников против их воли к трудовым занятиям, которые не предусмотрены образовательной программой. К тому же, для этого необходимо письменное согласие родителей.

По словам председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, большая часть родителей приветствуют трудовое воспитание в школах. Его важно вернуть в полной, а не усеченной форме, как это происходит на уроках технологии.

Она отметила, что сегодня в школах не достает возможности привлекать ребят к общественно-полезному труду. Ожидается, что поправки в закон внесут на рассмотрение Госдумы в период весенней сессии. Тогда станет возможным их принятие до начала нового учебного года.

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