Верховная рада приняла закон о выходе Украины из двух соглашений со странами СНГ
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Парламент Украины проголосовал за выход из еще двух соглашений со странами СНГ: о хозяйственных спорах и лечении психических расстройств, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
Об этом Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Так, по словам депутата, украинский парламент проголосовал за выход из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, а также из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами.
«Продолжаем выход из всех договоренностей и соглашений по СНГ. Их было очень много», – добавил депутат украинского парламента.
Конвенция о передаче страдающих психическими расстройствами лиц для проведения принудительного лечения была подписана в 1997 году.
Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, было заключено в 1992 году.
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