 

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из двух соглашений со странами СНГ

12.01.2023, 18:30, Новости дня
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Парламент Украины проголосовал за выход из еще двух соглашений со странами СНГ: о хозяйственных спорах и лечении психических расстройств, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

Об этом Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Так, по словам депутата, украинский парламент проголосовал за выход из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, а также из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами.

«Продолжаем выход из всех договоренностей и соглашений по СНГ. Их было очень много», – добавил депутат украинского парламента.

Конвенция о передаче страдающих психическими расстройствами лиц для проведения принудительного лечения была подписана в 1997 году.

Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, было заключено в 1992 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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