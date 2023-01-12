Центр «Наследие» направил более 130 тонн гуманитарной помощи и 13 квадрокоптеров в Донбасс

В рамках Благотворительной программы «Наследие Донбасса» Центром «Наследие» направлено более 130 тонн питьевой продукции, продуктовых наборов, лекарственных средств и медикаментов, теплой верхней одежды и обуви, газовых баллонов, тепловизоров, ковриков, одеял и иных предметов.

Центром «Наследие» создан и разработан общественно значимый проект – Благотворительная программа «Наследие Донбасса», направленная на создание комплекса мероприятий по обеспечению гражданского населения и военнослужащих – участников специальной военной операции по защите Донбасса продуктами питания, техникой, лекарственными препаратами, одеждой и другими жизненно важными вещами на освобожденных территориях Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской области, Херсонской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, в зону действия специальной военной операции Центр «Наследие» направил 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним.

Среди получателей поддержки – военнослужащие мотострелковых дивизий и батальонов, осуществляющие свой долг по защите Донбасса. Указанная помощь оказывалась во все периоды специальной операции, а также направлялась в горячие точки, такие как Херсон.

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