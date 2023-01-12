Apple отказывается от физических кнопок в iPhone 15

Аналитик и известный инсайдер TF International Securities Минг-Чи Куо подтвердил, что iPhone 15 Pro Max и Pro Max будут иметь сенсорные регуляторы громкости и кнопки питания, вместо физических. По данным GSMArena, эта информация соответствует действительности.

Впервые Куо пояснил о будущей новинке в 2022 году. Но если в то время достоверность информации была предметом спекуляций, то теперь она кажется точной. Куо якобы подтвердил планы Apples стать партнером в производственной цепочке iPhone.

Аналитик TF International Securities утверждает, что в сенсорных кнопках iPhone 7 и 8 будет использоваться технология Taptic Engine. Она задействует вибрацию для имитации фактического нажатия на кнопки. Вибрация Taptic Engine уже использовалась ранее в сенсорных кнопках для iPhone 7/8 и 8.

Куо также отметил, что главным бенефициаром Apples станет американская компания Cirrus Logic. Это связано с тем, что она поставляет все компоненты, необходимые для создания таких кнопок, как Taptic Engine. Инсайдер утверждает, что Cirrus Logic вскоре может получить от Apple заказ на крупную сумму денег.

Куо заключил, что если пользователям понравятся сенсорные кнопки iPhone на своих телефонах, то многие производители Android-смартфонов адаптируют аналоги Taptic Engine под свои смартфоны.