 

Apple отказывается от физических кнопок в iPhone 15

12.01.2023, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аналитик и известный инсайдер TF International Securities Минг-Чи Куо подтвердил, что iPhone 15 Pro Max и Pro Max будут иметь сенсорные регуляторы громкости и кнопки питания, вместо физических. По данным GSMArena, эта информация соответствует действительности.

Впервые Куо пояснил о будущей новинке в 2022 году. Но если в то время достоверность информации была предметом спекуляций, то теперь она кажется точной. Куо якобы подтвердил планы Apples стать партнером в производственной цепочке iPhone.

Аналитик TF International Securities утверждает, что в сенсорных кнопках iPhone 7 и 8 будет использоваться технология Taptic Engine. Она задействует вибрацию для имитации фактического нажатия на кнопки. Вибрация Taptic Engine уже использовалась ранее в сенсорных кнопках для iPhone 7/8 и 8.

Куо также отметил, что главным бенефициаром Apples станет американская компания Cirrus Logic. Это связано с тем, что она поставляет все компоненты, необходимые для создания таких кнопок, как Taptic Engine. Инсайдер утверждает, что Cirrus Logic вскоре может получить от Apple заказ на крупную сумму денег.

Куо заключил, что если пользователям понравятся сенсорные кнопки iPhone на своих телефонах, то многие производители Android-смартфонов адаптируют аналоги Taptic Engine под свои смартфоны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08.21 / Почему брови нельзя стричь ножницами: это может нарушить их структуру

09.01.23 / Буря на Аляске заставила домашнего хорька нервничать – видео

16.09.22 / Пленный украинец рассказал об усилении группировки ВСУ в районе Бахмута

02.07.21 / Восемь женственных платьев, которые отлично смотрятся с кроссовками

26.01.21 / Алина Кабаева: «Дворец в Геленджике принадлежит мне»

13.09.22 / Как купить дачу на маткапитал

26.07.22 / Немецкий регулятор считает ситуацию с поставками газа напряженной

07.11.21 / Свитер-пончо, брючный костюм и яркие цвета: модные тенденции на холодный сезон для женщин в возрасте

01.02.22 / Ольга Серябкина выпустила первую композицию после родов и посвятила её сыну

21.05.22 / У отечности век есть множество причин: как бороться с этой проблемой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика