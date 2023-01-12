 

Впервые производительность телефонов Android сравнялась с производительностью iPhone

12.01.2023, 18:20, Разное
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Бенчмарк AnTuTus опубликовал список 10 самых мощных смартфонов на декабрь 2022 года. Команда AnTuTu утверждает, что сейчас на рынке Android есть лучшие смартфоны, способные сравниться по производительности с нынешними iPhone компании Apples.

Флагманы Vivo X90 Pro+ (на базе процессора Snapdragon 8 Gen2) и iQOO11 Pro Pro (на его основе) заняли первое место в рейтинге. Это беспрецедентный результат бенчмарка – 1,29 млн и 1,27 млн баллов соответственно.

AnTuTu заявил, что это первое Android-устройство, показавшее такие же высокие результаты, как iPhone. Asus ROG Phone 6, работающий на чипе Snapdragon 8+ Gen1, занял третье место с 1,1 млн. баллов. Эта модель заняла первое место в рейтинге AnTuTus месяц назад.

В топ-5 вошли Lenovo Legion Y70, Asus ZenFone 9 с процессором Snapdragon8+ Gen1 и Asus ZenFone 9 с 1,1 млн. и 1,07 соответственно. Следующими стали Redmi K50 Ultra и Xiaomi Mi 12T Pro.


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