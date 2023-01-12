Красиво, стильно, а главное, тепло: как носить необычные и яркие колготки зимой, оставаясь на вершине стиля

В то время как прозрачные черные колготки обязательно должны присутствовать в каждом гардеробе, красочные и стильные варианты этого изделия могут стать самым настоящим украшением.

Это текстильное изделие поможет практически полностью изменить внешний вид наряда, добавив насколько ярких красок или неожиданный рисунок. Это практически мгновенно придаст внешнему виду уникальность и оригинальность. Это отличное решение для зимы, так как можно чувствовать себя комфортно, тепло и выглядеть стильно.

Вот несколько интересных и необычных идей для вдохновения.

Кружевные колготки

Кружево является самой настоящей классикой. Это идеальный вариант для всех тех, кто хочет несколько разнообразить свой внешний вид.

Кружево помогает придать образу женственность и элегантность. Его можно легко смешивать и сочетать с различными дополнительными принтами. Например, красиво будут смотреться кружевные колготки вместе с одеждой в клетку.

Также интересным сочетанием станут кроссовки и белые носки. Это поможет добавить оригинальный и непринужденный контраст.

Кружевные колготки могут быть самых различных вариантов и цветов, именно поэтому можно легко найти то, что больше всего понравится.

Колготки со стразами

Это отличный вариант для совершенно любой вечеринки, так как поможет придать немного блеска образу. Колготки со стразами могут легко разнообразить даже самый простой повседневный наряд.

Хорошо будут смотреться с черным свитером, юбкой и высокими сапогами. Также интересно смотрятся колготки со стразами вместе с платьем-свитером, курткой-бомбером и ботинками. В итоге получается стильный наряд для холодной погоды.

Розочки и стразы

Розочки в тренде, именно поэтому это отличное дополнение к колготам. Они максимально женственные и станут отличным решением для дополнения романтического образа.

Очень красиво смотрятся колготы, дополненные стразами. Можно сочетать их с платьем-футболкой, а также теплым пальто длиной в пол. Все это можно дополнить парой сапог на рифленой подошве.

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Колготки с жемчужинками

Это достаточно интересные и стильные колготы белого цвета, дополненные красивыми жемчужинами. При желании можно все это дополнить лентой. Если ее завязать, получится эффектный бант.

Сочетать их можно с туфлями из лакированной кожи на платформе.

Причудливые узоры

Отдавая дань уважения модному образу 60-х годов, никогда не ошибетесь, если выберете для себя забавные, причудливые колготы.

Они являются дополнением современного образа. Колготы с причудливыми узорами являются достаточно игривыми, но при этом простыми, чтобы быть суперуниверсальными.

Можно сочетать самые различные узоры и цвета. Такие причудливые колготы просто идеально подойдут моднице, которая хочет довести свои наряды до идеала.

Яркие цветные колготы

Простое изменение оттенка колгот может иметь огромное значение, когда речь идет о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в гардероб или же несколько разбавить однообразие нейтральных тонов, которые рекомендуют нам в зимние месяцы.

В то время как тенденция монохромной моды продолжает набирать обороты, стоит добавить яркие колготы к своему любимому однотонному наряду.

Отлично будет смотреться бирюзовое платье с красивыми узорами вместе с ярко-синими колготками и синими сапогами с цветочным принтом.