Надорвалась – Личное мнение

Пока Джиган страдает в преддверии очередного праздника, на боль в паху пожаловалась главная шпагато-труженица Волочкова:



Фото: Соцсети

«Шпагат – это непростая работа, которая вызывает воспалительный процесс на протяжении всей моей трудовой деятельности. И когда паховая зона начинает воспаляться, это проходит очень долго», — поделилась своей болью с нами Настя.

Чем помочь Настеньке?

На протяжении своей трудовой деятельности Настя где только не делала шпагат!

«Я не могу потихоньку, я по-волочковски: прихожу в зал и начинаю бомбить по полной программе».

Приходит в зал и — по полной программе. Потому что не может иначе. А дальше, кроме зала, нужно ещё найти другие места для шпагата — баню, бочку с водой, лодку, Мальдивы.

И ведь не объяснишь никому, что больно. Все ждут шпагата в самом неожиданном месте. Не будет шпагата — никто на Настю смотреть и не станет. Возмущаться ещё начнут.

И Волочкова ради нас самоотверженно распахивает ноги.

Ну, и по поводу Мальдив Настя высказалась.

«Я могу себе позволить провести 18 дней в высокий сезон на Мальдивах, каждый год на дорогих островах. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать».

Нет, Волочкова, не будем — как ты сказала? — злопыхательствовать! Твоему паху нужен отдых. И если на Мальдивах тебе легче, так тому и быть, дорогая ты наша труженица!

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