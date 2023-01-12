Эзра Миллер может избежать наказания за хулиганство в Вермонте

Главный дебошир Голливуда, актер Эзра Миллер, смог избежать еще одного наказания. Он не сядет в тюрьму за проникновение и хулиганство в Вермонте. Эзра признал себя виновным и отделался годом условного заключения.

Речь идет о событиях мая 2022 года, когда актер проник в частный дом в городе Стэмфорд в штате Вермонт и забрал несколько бутылок со спиртным. Ранее он отрицал свою вину перед властями, хотя публично каялся в неподобающем поведении, которое в прошлом году приобрело характер серийного.

Звезде “Флэша” грозило серьезное наказание за кражу и проникновение со взломом — крупный штраф и, вероятно, несколько лет тюремного заключения. Адвокатам звезды удалось договориться о снятии обвинений в проникновении со взломом и краже в обмен на признание вины и выплату штрафа в 692 доллара.

В марте 2022 года Миллера арестовывали на Гавайях за хулиганство и домогательства. Выйдя из-за решетки, он направился к пострадавшим домой и устроил скандал. В апреле он бросил стул в голову молодой женщине, в июле стало известно о домогательствах к девушке в Берлине. Поведение актера поставило под угрозу выход фильма “Флэш”, что потребовало серьезных усилий Warner Bros. Discovery и целой кампании по спасению картины.

Только в августе Эзра публично покаялся в содеянном и пообещал отправиться на лечение, а также встретился с руководителями Warner Bros., чтобы обсудить дальнейшую судьбу своего героя в кинокомиксе, на создание которого было затрачено в 200 миллионов долларов.