 

Глава Львовского воеводства опроверг слухи о вводе польских войск на Украину

12.01.2023, 17:33, Разное
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Воевода Львовского воеводства Польши Бронислав Рубинштейн на
экстренной пресс-конференции заявил, что никаких планов о вводе частей Войска
польского на территорию Украины не существует.

Как отметил политик, польский и украинские народы связывают
крепкие культурные и экономические связи, однако ни о каком возрождении «Речи
Посполитой от моря до моря» речи не идёт.

«Как глава Львовского воеводства могу со всей ответственностью
сказать – польские войска не будут пересекать границу с Украиной. Это страна
украинцев, земля украинцев, они имеют право жить так, как хотят», – заявил Рубинштейн.

Воевода пообещал в ближайшее время расширить
культурные связи с Украиной. До конца года в восточной Польше будут открыты
восемь украинских школ, несколько детских садов и домов культуры.

Кроме того, Восточные Кресы станут первым регионом Польши,
где планируется создать программу по интеграции украинцев в польское общество.
Граждане Украины смогут бесплатно посещать курсы польского языка, истории, а
также освоить востребованные рабочие специальности.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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