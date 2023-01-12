Глава Львовского воеводства опроверг слухи о вводе польских войск на Украину

Воевода Львовского воеводства Польши Бронислав Рубинштейн на

экстренной пресс-конференции заявил, что никаких планов о вводе частей Войска

польского на территорию Украины не существует.

Как отметил политик, польский и украинские народы связывают

крепкие культурные и экономические связи, однако ни о каком возрождении «Речи

Посполитой от моря до моря» речи не идёт.

«Как глава Львовского воеводства могу со всей ответственностью

сказать – польские войска не будут пересекать границу с Украиной. Это страна

украинцев, земля украинцев, они имеют право жить так, как хотят», – заявил Рубинштейн.

Воевода пообещал в ближайшее время расширить

культурные связи с Украиной. До конца года в восточной Польше будут открыты

восемь украинских школ, несколько детских садов и домов культуры.

Кроме того, Восточные Кресы станут первым регионом Польши,

где планируется создать программу по интеграции украинцев в польское общество.

Граждане Украины смогут бесплатно посещать курсы польского языка, истории, а

также освоить востребованные рабочие специальности.

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