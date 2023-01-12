Скандалы: Банкстер

Обогатившийся вместе с Анатолием Чубайсом Борис Минц уходит от долгов с помощью санкций

Сбежавший в Британию соратник Чубайса Борис Минц пытается избавиться от долгов перед российскими банками «Открытие» и «Траст», которые требуют с него в Лондонском суде 850 млн долларов. Адвокаты Минца убеждают: нельзя присуждать деньги банкам, так как они работают в РФ, а «Открытие» и вовсе числится в санкционных списках. Ни копейки нельзя отдавать в Россию!

Сторона Минца уже напрямую апеллирует не к юридическим нормам, а к политическим аргументам. Согласно её позиции истцы пытаются использовать английские суды в «интересах российского государства». Потому если суд примет решение в пользу российских банков, то тем самым он покажет, что «режим санкций Великобритании не соответствует цели». Чтобы не попасть в неловкое положение, британским судьям проще всего затянуть дело. Как раз это, видимо, и входит в планы защиты Минца.

Трюки с облигациями

Ранее британская Фемида заморозила активы семьи Минц на 572 млн долларов, однако затем арест был заменён на обязательство не отчуждать их. То есть Минцы по-прежнему могут пользоваться своей недвижимостью и получать доход от гостиничного бизнеса. При этом сам Борис Минц подал в Лондонский суд встречный иск к российским банкам с требованием возместить ему ущерб в 1 млрд долларов. С учётом нынешних политических реалий решение в его пользу по этому делу не выглядит фантастикой.

При этом Басманный суд Москвы ещё в 2020 году арестовал Бориса Минца и двух его сыновей по обвинению в растрате 34 млрд рублей. Однако Минцы успели перебраться в Лондон двумя годами ранее, вскоре после того, как провернули очень выгодную для себя сделку. Где-то с 2010 года Борис Минц активно скупал недвижимость в Москве, прежде всего бизнес-центры. Параллельно он совершал сделки в Новой Зеландии и на французском Лазурном берегу (там у него вилла и яхта). Где он брал для этого миллиарды? Получал кредиты в банке «Открытие». Почему банк легко давал ему в долг огромные суммы? Во-первых, до 2013 года Минц был председателем совета директоров и президентом банка «Финансовая корпорация Открытие». Во-вторых, кредиты давались под залог приобретаемой недвижимости. Так что деньги банка выглядели более или менее защищёнными.

В 2017 году принадлежащая Минцу компания «О1 Груп Финанс» выпустила облигации на 34 млрд рублей и тут же передала их банку «Открытие» в обмен на долги. В итоге у того вместо обеспеченных недвижимостью кредитов остались пустые бумажки. Перчинку ситуации придаёт тот факт, что сделка произошла за несколько часов до того, как уже тонущий банк «Открытие» был передан по решению ЦБ на санацию другому банку, который теперь называется «Траст». Следствие считает, что решение в пользу Минца продавил один из менеджеров банка «Открытие» Евгений Данкевич, тогда он был председателем правления «ФК Открытие». Вскоре после этих событий Данкевич перебрался на ПМЖ в Израиль. Уже в 2018 году новый менеджмент банка «Открытие» оспорил сомнительную сделку в суде и вернул компании «О1 Груп Финанс» её облигации. Но практического смысла это уже не имело.

Нельзя не обратить внимания на то, что с 2018 года до решения о заочном аресте Бориса Минца прошло целых два года. То есть времени у него более чем достаточно, чтобы вывести остатки капиталов из российской юрисдикции. Что же позволило Борису Минцу получить такую фору? Легко предположить, что важную роль могли сыграть его знакомства. Потому как если принять во внимание, какие схемы сходили ему с рук прежде, то вышеописанная история с облигациями может показаться детской игрой.

Правая рука Чубайса

Начиналась карьера Бориса Минца в городе Иваново, где в 90-е он руководил комитетом по управлению городским имуществом. Заодно Минц возглавлял общероссийскую Ассоциацию председателей региональных комитетов по управлению имуществом. На одном из совещаний ивановский чиновник познакомился с Анатолием Чубайсом, который в то время возглавлял Госкомимущество. И через короткое время Минц уже перебрался в Москву, заняв должность заместителя «отца приватизации».

В 1994-м Чубайс стал первым вице-премьером, а Минц остался в Госкомимуществе начальником главного управления. Спустя два года, когда самые жирные активы советской промышленности уже были отданы «эффективным собственникам», Минц стал начальником Управления по вопросам местного самоуправления в администрации президента Ельцина. Какими связями он успел обрасти в тот период, остаётся только гадать. Впрочем, один контакт будет интересен в свете истории с банком «Открытие».

В середине 90-х в Москве появилась фирмочка «ВЭО-Инвест», основателем которой был Вадим Беляев. Помните войну олигархов за «Связь­инвест»? Так вот, почву под приватизацию этого суперактива готовила именно «ВЭО-Инвест», которая начала со скупки долей в региональных операторах связи. Судя по всему, «ВЭО-Инвест» была на особом счету в Госкомимуществе. Она вошла в число 11 компаний, которые получили право на предпродажную подготовку объектов приватизации. То есть была допущена к «разделу пирога» наряду с такими финансовыми гигантами мирового масштаба, как Deutsche Bank, Morgan Stanley и Salomon Brothers. Объяснение здесь может быть одно. Дело в том, в 1994 году Вадим Беляев познакомился на теннисном корте с Борисом Минцем. Кто-то из них потом проболтался журналистам о факте и времени этого знакомства. Также упоминался «более сильный игрок», который их свёл. Правда, имя этого персонажа пока остаётся тайной. Возможно, именно оно могло бы пролить свет на тайные рычаги, которыми воспользовался Борис Минц, чтобы уйти от российского правосудия с сотнями миллионов долларов в кармане.

Поделили на троих

В начале нулевых Минц и Беляев открыто стали партнёрами. В 2001 году «ВЭО-Инвест» каким-то чудом поглотила брокерскую компанию «Открытие», которая имела гораздо больший масштаб бизнеса. Так появилось «ВЭО-Открытие», хотя уже совсем скоро первая часть названия отпала за ненадобностью. В 2004 году Беляев взял Минца в долю и тот стал председателем правления. Минц принёс в бизнес не только свой опыт, но и огромный денежный поток от компаний, входящих в сферу влияния Чубайса, который к тому времени возглавил РАО ЕЭС. Причём никто и не думал прятать эту связь: в 2011 году Чубайс даже стал акционером «Открытия» с символическими 2,19% (а разве он мог формально иметь больше, получая зарплату на госслужбе и в госкомпаниях?).

Публиковались и такие факты: «Открытие» покупало векселя у дочерних компаний РАО ЕЭС и в тот же день продавало их самому РАО. Например, 2 июля 2007 года банк купил у ФСК её векселя на 22 млрд рублей и продал их РАО ЕЭС. Глубинный смысл такой сделки, если он был, извне понять трудно. Но вот что лежит на поверхности: «Открытие» получало комиссию в размере 0,5%. То есть около 10 млн долларов по тогдашнему курсу от общей суммы подобных операций на 74 млрд рублей.

Примечательно, что начальником департамента корпоративных финансов РАО ЕЭС в тот период работала некая Юлия Негашева, а по какому-то совпадению банк «Открытие» возглавлял её муж Сергей Негашев. Явный конфликт интересов топ-менеджеров, похоже, никого не волновал. В то же время РАО ЕЭС, мало того что держало в банке «Открытие» свои счета, так ещё и активно покупало векселя «ФК Открытие» на миллиарды рублей, вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие энергетики. Вторая часть фокуса была в том, что векселя выпускала одна из структур «Открытия» – «Открытие Финанс». Затем она была несколько раз перепродана через офшорные структуры. А купленные при Чубайсе векселя достались по наследству нескольким энергетическим компаниям как часть их уставного капитала и, может быть, до сих пор числятся на их балансах. Но понятно, что ни Минц, ни Беляев, ни Чубайс уже не имеют к этим долгам никакого формального отношения.

После ликвидации РАО ЕЭС в 2008 году структура «ФК Открытие» претерпела серьёзные изменения. Минц, Беляев и Чубайс постепенно снижали свои доли в её капитале, а затем и вовсе вышли из этого бизнеса. В 2017 году ЦБ вынужден был начать санацию «ФК Открытие», в капитале которой образовалась дыра в 190 млрд рублей. Теперь нынешний менеджмент пытается хоть что-то вернуть за счёт имущества бывших бенефициаров, но политический фактор может предопределить исход процесса в Лондоне.

Сергей Слон

Оригинал материала: “Наша Версия”