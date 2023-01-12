 

Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой

12.01.2023, 17:16, Разное
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Ни для кого не секрет, что Алена Хмельницкая преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Сегодня актриса наслаждается идиллией с молодым возлюбленным и выглядит по-настоящему счастливой. А ведь каких-то девять лет назад, после развода звезды с первым мужем Тиграном Кеосаяном, ее жалела буквально вся страна.

Алена Хмельницкая никогда не страдала от недостатка мужского внимания. На заре карьеры актрису буквально заваливали приглашениями на свидания и пылкими признаниями. Однако сама артистка не распылялась на многочисленных поклонников. Тогда ключик к ее сердцу удалось подобрать лишь одному.

С будущим супругом, Тиграном Кеосаяном, звезда познакомилась благодаря Егору Кончаловскому. Второй ухаживал за Хмельницкой, но дальше мимолетного романа дело не зашло. А вот первый влюбился в актрису с первого взгляда и быстро перешел к решительным действиям. Вскоре они не только поженились, но и стали родителями.

В 1994-м у пары родилась дочь Саша, а спустя 16 лет на свет появилась Ксения. Со стороны казалось, что в семье царят любовь и гармония. Однако в 2014 году супруги развелись. Кеосаян
нашел счастье рядом с новой возлюбленной Маргаритой Симоньян, а Хмельницкая отпустила мужа и начала строить собственную жизнь.

Многие жалели актрису, которая осталась одна. Впрочем, сама Алена поясняла, что расставание прошло мягко и без скандалов. Звезда не только сохранила теплые отношения с экс-супругом, но и подружилась с его новой избранницей. К тому же, вскоре после развода артистка нашла утешение в объятиях молодого любовника.

Спутником Алены Хмельницкой стал бизнесмен Александр Синюшин, который младше ее на 13 лет. Несмотря на разницу в возрасте, влюбленным удалось построить крепкий союз. Пара вместе уже девять лет и кажется очень счастливой. Однако свадьбы поклонники актрисы пока не дождались. Хмельницкая называет Синюшина своим мужем, но отказывается регистрировать отношения официально. По словам звезды, им хорошо и без штампа в паспорте.


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