 

Цена нефти Brent поднялась выше 84 долларов за баррель впервые с 3 февраля

12.01.2023, 17:08, Новости дня
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 84 долларов за баррель впервые с 3 января 2023 года, следует из данных торгов.

Стоимость Brent росла на 1,96%, составив 84,29 доллара за баррель, передает ТАСС.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года растет на 2,02% – до 78,97 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали снижаться после публикации неожиданных данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов сырья в США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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