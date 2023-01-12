Жители поселка Ессей в Красноярском крае сообщили о 75-градусных морозах

Жители эвенкийского поселка Ессей, расположенного в Красноярском крае, сообщают о 73-75-градусных морозах, в Среднесибирском УГМС подтвердить или опровергнуть это утверждение не смогли.

По словам местного жителя Андрея Мирошко, мороз в 75 градусов пришел в поселок в ночь на 11 января, при этом болела голова и тяжело было дышать, хотя вода и дрова были, работал магазин, проблем с электричеством не было. Он отметил, что видел такое впервые в жизни, передает РИА «Новости».

В Среднесибирском УГМС сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть слова Мирошко, так как в Ессее нет метеостанций, а ближайшие к нему показывали значения в минус 53 градуса.

Напомним, 9 января в Оймяконе было зарегистрировано минус 59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже минус 45 градусов.

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