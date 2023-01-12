 

Определена дата отстыковки корабля «Прогресс МС-20» от МКС

12.01.2023, 17:07, Новости дня
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Российский экипаж Международной космической станции (МКС) готовит грузовой корабль «Прогресс МС-20» к расстыковке, которая запланирована на 7 февраля, сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Петелин пояснил, что сейчас космонавты переносят из «Прогресс МС-20» грузы на станцию и загружают «мусором» для удаления с МКС, передает ТАСС.

Корабль отстыкуется от МКС 7 февраля, после чего спустя несколько часов большая его часть сгорит в атмосфере, а несгораемые остатки будут затоплены в несудоходной части Тихого океана.

На замену будет запущен «Прогресс МС-22» 9 февраля. До этого полет следующего грузовика был запланирован на 19 февраля, но сроки были сдвинуты из-за изменений в программе полета российского сегмента МКС, связанных с необходимостью более раннего старта «Союза МС-23».

Ранее сообщалось, что пристыкованный к Международной космической станции российский корабль «Прогресс МС-20» увел станцию от вероятного столкновения с обломками российского спутника «Космос-1408».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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