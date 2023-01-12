 

Центральный банк расширит программу кредитования малого и среднего бизнеса

12.01.2023, 16:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно нормативной “дорожной карте” по развитию МСП, Банк РФ планирует предпринять ряд шагов для расширения возможностей кредитования микрофинансовых компаний малого и среднего бизнеса.

В документе указано, что необходимо подготовить предложения по изменению нормативного регулирования для расширения программы кредитования МФО для бизнеса. Также планируется, что МФО будут участвовать в реализации программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Регулятор также хочет повысить финансовую грамотность и знания МСП.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01.23 / Характеристики Realme GT Neo5 с беспрецедентной мощностью зарядки раскрыты перед презентацией

09.09.22 / Диана Гурцкая проголосовала на выборах мундепов при помощи голосового помощника

06.05.22 / Скорбная веха — в США от коронавируса умер миллион человек

29.12.21 / Мнение: Ликвидирован правозащитный центр “Мемориал”

02.01.22 / «Циан» добавил в объявления пункт о хранении чурок и дров в квартирах

02.06.22 / Компания Buick представила знаковый электрический концепт-кар Wildcat EV

15.09.22 / Кризис в США будет только усугубляться

29.01.22 / Врач рассказал о симптоме «чугунной головы» при «Омикроне»

03.05.22 / Мнение: Счастье слабости

18.06.21 / Изумрудный город и два его волшебника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика