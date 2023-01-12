Центральный банк расширит программу кредитования малого и среднего бизнеса

Согласно нормативной “дорожной карте” по развитию МСП, Банк РФ планирует предпринять ряд шагов для расширения возможностей кредитования микрофинансовых компаний малого и среднего бизнеса.

В документе указано, что необходимо подготовить предложения по изменению нормативного регулирования для расширения программы кредитования МФО для бизнеса. Также планируется, что МФО будут участвовать в реализации программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Регулятор также хочет повысить финансовую грамотность и знания МСП.