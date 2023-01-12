Путина попросили в Липецке помочь возродить тракторный завод

Игорь Артамонов (губернатор Липецкой области) встретился с Владимиром Путиным. Он попросил президента помочь восстановить Липецкий тракторный завод, который был остановлен.

Властям удалось в сотрудничестве с Трансмашхолдингом и белорусским партнером холдингом “Амкодор” достичь соглашения о возрождении Липецкого тракторного завода. Предприятие сейчас находится в полной разрухе. После шести месяцев напряженной работы руководство региона надеется, что удастся подписать соглашение о возрождении производства на заводе. Артамонов сказал, что это важный результат как для области, так и для города.

“Мы хотели бы попросить налоговые льготы за наши усилия. Нам нужна особая экономическая зона. Такая есть рядом. Такая зона есть. Чтобы инвесторы получали льготы, у нас все получится”, – сказал губернатор.

Артамонов утверждает, что в Липецкой области насчитывается около 300 предприятий с иностранным капиталом. Это может дестабилизировать региональный рынок труда. Процесс передачи прав собственности начался, но одни инвесторы уже сменили других.