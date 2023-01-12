Черно-белый дуэт: как применить эффектную классическую цветовую гамму в зимних образах

Черно-белые образы кажутся вам скучными и банальными? Вы точно измените свое мнение насчет такой цветовой комбинации, когда увидите стильные луки, созданные в данной эстетике. Зимние образы получаются и классическими, и современными одновременно.

Черно-белый комплект

Брючные костюмы в моде в этом году. Если вариант «черный низ — белый верх» напоминает вам школьные годы, то откажитесь от него. Сделайте выбор в пользу черно-белого брючного костюма с геометрическим принтом. Например, в виде вертикальных полос. Заодно будете казаться выше и стройнее.

Белые вещи с черными аксессуарами

Вы можете создать монохромный комплект в светлых оттенках. Например, из юбки и жакета. Необязательно брать за основу белый: можно рассмотреть кремовый или шампань.

Для стильного контраста добавьте черные аксессуары. К примеру, сапоги, сумочку. Вы также можете дополнить лук элегантной черной верхней одеждой. В данном контексте будет уместен плащ. Если кожаный плащ будет сочетаться с кожаной обувью, тогда у вас получится весьма дорогой и стильный образ.

Белые брюки и черный блейзер

Традиционно комбинируется белый верх и черный низ. А вы попробуйте сделать наоборот — увидите совершенно иной результат. Белые широкие брюки прекрасно смотрятся с черным блейзером оверсайз. У вас получается стильный и подходящий наряд для работы и офиса. Он строг за счет черно-белой цветовой гаммы, зато неформален благодаря трендовым фасонам одежды (когда все свободно и оверсайз).

Чтобы лук получился гармоничным и завершенным, под низ наденьте черно-белую кофту. Например, она может быть с принтом в клетку или в полоску. Это изделие станет как бы связующим звеном между верхней одеждой и брюками, поскольку по цвету сочетается и с тем, и с другим.

Дополните образ белой сумкой и черной обувью. У вас получится единый ансамбль.

Белая блуза и черная юбка с колготами

Виктория Бекхэм — икона стиля для многих женщин во всем мире. Поклонницы звезды знают, что она тяготеет к классике и к женственным образам. Один из таких — это сочетание белой блузы с бантом на шее и черной атласной юбки.

Поскольку Виктория отдала предпочтение короткой юбке, то во избежание вульгарного образа надела черные непрозрачные колготы и черную обувь. В итоге стала казаться еще выше и еще стройнее, создала иллюзию бесконечных ног.

Двухцветная обувь

Если вы являетесь большим поклонником тех или иных цветовых сочетаний, тогда обязательно приобретите двухцветную обувь из своих любимых оттенков. Тогда у вас будет универсальный аксессуар, гармонирующий с основными вещами из вашего гардероба. Довольно практичной является обувь с черной подошвой. А верх может быть любого цвета, в том числе и белого.

Оригинально смотрятся белые ботильоны с черными каблуками и черными носами. Их можно сочетать с любыми вещами черно-белой гаммы. Например, с черными юбкой и пиджаком и белой классической рубашкой. Черный ремень подойдет для того, чтобы обозначить талию и добавить в образ немного строгости.

Если вы создаете образ с черными колготами, тогда обратите внимание на изделия с рисунками. Колготы в горошек добавят вашему образу нотку пикантности и кокетства.