 

Почему квашеные овощи и фрукты – отличный способ укрепить иммунитет и оздоровить кишечник

12.01.2023, 16:45, Разное
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Квашеные продукты с каждым годом пользуются большей популярностью. Это объясняется их великолепным вкусом и пользой для организма. Регулярное употребление в пищу квашеных продуктов улучшает иммунитет и укрепляет естественную микрофлору кишечника.

Квашеные и маринованные продукты

Квашение и маринование — это старейший метод сохранения продуктов. Известно, что технология засолки огурцов появилась в Индии около 4000 лет назад. В Европе капусту квасили и мариновали первоначально целыми кочанами, но в XIX веке ее стали шинковать перед засолкой.

Особенностью технологии квашения является консервирование овощей и фруктов путем их естественного молочнокислого брожения. Образующаяся молочная кислота обладает выраженным консервирующим действием. К категории таких квашений относятся также различные засоленные овощи. Это может быть свекла, томаты, огурцы и моченые яблоки. Нужно лишь не путать квашение с маринованием. В последнем случае в продукты добавляется уже готовая кислота, чаще всего это столовый уксус.

Если первоначально квасили лишь капусту и огурцы, то сегодня в продаже можно найти различные засоленные овощи и фрукты. Необычный вкус имеют квашеные лимоны, сливы, груши и яблоки. Это настоящие деликатесы, которые к тому же чрезвычайно полезны. Квашеные фрукты даже при условии их длительного хранения сохраняют свою пользу для организма.

Преимущества квашенных овощей и фруктов

К преимуществам квашения относится сохранение овощами и фруктами своего вкуса, всех микро- и макроэлементов с витаминами. За счет естественных процессов предотвращается порча продуктов, что позволяет сохранить их максимально долго. Регулярное употребление в пищу квашеных овощей и фруктов укрепляет иммунитет и позволяет решить проблемы с осенним и зимним авитаминозом. Диетологи рекомендуют включать в рацион квашеные продукты, так как это позволяет справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта. В соленьях содержатся различные культуры полезных бактерий, которые являются природными пробиотиками.

Вкусные и полезные соленья

Соленья — это прекрасная возможность оживить свое зимнее и осеннее меню. Конечно, летом кушать квашеную капусту или соленые огурцы постоянно нет смысла, так как имеется доступ к свежим овощам и фруктам. Но зимой это отличный способ решить проблемы с авитаминозом. Тем более что содержащиеся в соленьях микроэлементы существенно улучшают иммунитет и положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта.

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Квашеная капуста

Квашеная капуста является традиционной закуской, при этом такое блюдо чрезвычайно полезно для организма. Это источник необходимых витаминов и макроэлементов, которых часто не хватает зимой, когда отсутствует доступ к свежим овощам и фруктам. Во время закваски бактерии перерабатывают содержащийся в капусте сахар в молочную кислоту. Поэтому такой продукт рекомендован людям, страдающим от диабета.

Многочисленные исследования показали, что в квашеной капусте полезных бактерий даже больше, чем в йогурте или в кефире. Диетологи рекомендуют такой продукт тем людям, которые страдают от замедленного метаболизма. Содержащаяся в квашеной капусте клетчатка ускоряет выведение токсинов и улучшает всасывание в кишечнике полезных микроэлементов.

Квашеная капуста снижает в крови уровень глюкозы и холестерина, являясь отличной профилактикой образования атеросклеротических бляшек. Также такой продукт позволяет эффективно снижать давление и предупреждать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такой продукт богат кальцием, витамином А, органическими кислотами, калием и марганцем. Все такие витамины и микроэлементы сохраняются в квашеной капусте даже после ее длительного хранения.

Соленые огурчики для укрепления иммунитета

Соленые огурчики — это не только вкусная и пикантная закуска, но и польза для здоровья. Их регулярное употребление в пищу улучшает иммунитет и восстанавливает естественную микрофлору кишечника. Соленые огурцы богаты минералами и витаминами, они содержат клетчатку, которая необходима для правильного обновления клеток и обмена веществ. Неудивительно, что этот овощ часто называют природным пробиотиком. Кроме пользы для здоровья соленые огурцы отличаются своим великолепным вкусом.


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