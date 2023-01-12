 

Ушла из жизни супермодель Татьяна Патитц — одна из самых успешных манекенщиц 90-х

12.01.2023, 16:30, Разное
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Немецкая топ-модель Татьяна Патитц скончалась в возрасте 56-ти лет. Причина смерти пока не сообщается. Патитц входила в “большую шестерку” супермоделей вместе с Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. 

Vogue назвал Патитц “самой тихой и, вероятно, самой сильной” из супермоделей, чья карьера стартовала в 1983 году в Швеции. Но, как отмечает издание, не с мгновенного успеха. В первый год работы моделью Патитц не получила ни одного предложения.

Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти. Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, — более загадочной, более взрослой, более недосягаемой, — и в этом была своя привлекательность, — вспоминала Анна Винтур.

Патитц родилась в Гамбурге в семье эстонки и немца. Когда она была маленькой, семья переехала в Сканер, расположенный на юге Швеции. В 17 лет Татьяна попробовала себя в роли модели. Тогда она приняла участие в модельном конкурсе в Стокгольме, где заняла третье место и в качестве приза получила поездку в Париж и контракт.

В 1985 году Патитц снялась для обложки Vogue. Она была музой фотографа Питера Линдберга. А еще появилась в клипе Джорджа Майкла на трек “Freedom 90”. Певец пригласил ее после того, как увидел на одной из обложек журнала.


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