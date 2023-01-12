 

Принц Гарри заявил, что парфюм Леди Ди помог ему пережить депрессию

12.01.2023, 16:30, Разное
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В нашумевшей автобиографии “Запасной” герцог Сассекский признался, что любимый парфюм покойной матери помог ему справиться с депрессией. По словам Гарри, он понял это после того, как принес флакон духов принцессы Дианы на психотерапевтический сеанс.

В начале нашего сеанса я поднял крышку, глубоко вдохнул, – написал он. – Я где-то читал, что обоняние — наше самое древнее чувство, и это соответствовало тому, что я испытал в тот момент. Соответствовало образам, возникающим из того, что казалось первобытной частью моего мозга.

Речь идет об аромате Van Cleef & Arpels с нотами гиацинта, розы, жасмина, амбры и сандалового дерева. Впрочем, это не единственный парфюм, напоминающий принцу о матери. В тексте он также упомянул одеколон отца, ныне короля Карла III — Dior Eau Sauvage.

Цветочный, с привкусом чего-то резкого, вроде перца или пороха, сделанный в Париже. Так было написано на флаконе. Что заставило меня подумать о маме.

Отметим, что помимо Van Cleef & Arpels среди парфюмерных фаворитов Дианы были Penhaligon’s Bluebell, Hermès 24 Faubourg и Houbigant Paris Quelques Fleurs. Последний она носила на свадьбе с Чарльзом в 1981 году.

Принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет 31 августа 1997 года в результате автомобильной катастрофы. Согласно официальной информации, водитель Анри Поль, перевозивший Диану, ее возлюбленного Доди Аль-Файеда и телохранителя Тревора Рис-Джонса, был нетрезв и превысил скорость, пытаясь уйти от преследовавших машину папарацци, но не справился с управлением. Они разбились в парижском тоннеле Пон-де-Альма. 


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