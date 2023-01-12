Битва ставок

Европа ищет партнеров в новой международно-политической конфигурации.

«В мире идет битва ставок, а не только битва нарративов» — так, встречая Новый год, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал процесс геополитической перегруппировки, который подтолкнули военные действия в Украине.

Мир не вернется к прежнему состоянию, и все государства или группы государств — сильные и слабые, богатые и бедные, передовые и отсталые — ищут свои места в новом раскладе. Одни щедрее, чем обычно, повышают ставки, другие стараются угадать, на кого лучше положиться и не продешевить.

В сложившейся за тридцать лет схеме мироустройства главные роли в соответствии со своими амплуа играли условный Запад (капиталы и технологии), РФ (сырье и энергоносители) и совершивший «большой скачок» Китай (универсальный производственный цех).

Они в меру своих потребностей, веса и амбиций делили влияние на остальной мир, отдельные части которого не представляли непосредственного интереса в смысле получения выгоды, были «дотационными». После холодной войны им уделяли внимание скорее ради глобальной стабильности. Что-то вроде социального государства в планетарном масштабе.

Основанная на этих правилах схема нарушена. Впрочем, дело к перегруппировке шло давно — по мере относительного ослабления условного Запада, экономического возвышения Китая, военного усиления России. Спецоперация против Украины подтолкнула процесс.

Если на фоне кризиса условный Запад, представленный среди прочих Соединёнными Штатами и Европой, при всех противоречиях кажется более солидарным, то «условный Восток», охватывающий в том числе Китай и Россию, такого единства целей и действий не проявляет. Косвенное свидетельство этого — принятие в Генеральной Ассамблее ООН резолюций по Украине, когда большинство определившихся членов организации оказались на «западной» стороне. Но в остальном картина более разнообразна, и все не так просто. Борьба за «неопределившихся» продолжается.

Год назад Европейский союз, сравнительно успешно миновав кризис COVID-19, запустил проект Global Gateway («Глобальные ворота», или «Глобальный доступ») по созданию всемирной инфраструктуры транспорта и связи. Он призван стать европейским ответом на китайский мегапроект «Один пояс, один путь» и элементом состязания с Китаем за развивающиеся страны и формирующиеся рынки. Global Gateway должен поддержать инвестиции ЕС, продвигать «зеленую» и цифровую повестки дня, а также демократические ценности.

ЕС хочет использовать преимущества интегрированного экономического блока, способного аккумулировать и направлять ресурсы союзных институтов, финансовую мощь Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, государств-членов и частного сектора. По мнению Брюсселя, это должно произвести кумулятивный эффект и добиться большего меньшими средствами. Проект предусматривает инвестиции в размере 300 млрд евро. В наступившем году финансирование началось. Но, судя по объявленным цифрам, военные действия в Украине и поддержка Евросоюзом Киева не могут не сказаться на программе.

На самом бедном и соседствующем с Европой континенте, в Африке, в экономическом влиянии бесспорно лидирует Китай, откуда идут инвестиции. РФ же теснит старые колониальные державы в военном влиянии.

Растут антизападные настроения в регионе Сахеля, ЕС вынужденно сокращает там свое присутствие, в то время как военные режимы усиливают контакты с Россией, а «Группа Вагнера» чувствует там себя все больше «своей». Официальные лица в Брюсселе прогнозируют, что через нее Москва постарается расширить свое присутствие в Африке.

В ушедшем году ЕС и США провели встречи на высшем уровне с лидерами Африканского континента. Вашингтон в декабре выслушал от африканцев упреки в том, что слишком поздно обратил на них взоры. Типа, «а где ты был раньше со своими предложениями?» Европу же, которая традиционно считает Африку подопечной, упрекают в неравноправном отношении к африканцам, а также в сильной увязке экономической помощи с правами человека. Со стороны ЕС в нынешнем году не ожидается серьезных подвижек на африканском направлении: саммита не запланировано, а по программе Global Gateway для Африки выделено на год 750 млн евро. Капля в море по сравнению с десятками млрд Пекина.

На июль намечен саммит ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. К нему Брюссель готовит проекты и программу инвестиций по Global Gateway для этой части планеты. Он намерен развивать сотрудничество в области энергетики, в том числе «зеленого» водорода, и сырья, особенно лития (до сих пор четверть его импорта приходилась на Россию).

В современном «третьем мире» есть регионы, которые в экономическом смысле оторвались от «дотационных» и динамично развиваются, отношения с ними вписываются в определения «сотрудничество», «взаимодействие» и обещают заманчивые перспективы.

Под занавес ушедшего года Евросоюз с помпой организовал первую за 45 лет официальных отношений встречу в верхах с лидерами АСЕАН — ассоциации десяти государств Юго-Восточной Азии. До этого были совещания на уровне не выше министров, а отношения между блоками, примерно соразмерными по территории и населению, развивались неоднородно и прерывисто. Лидер военной хунты, захватившей власть в 2021 году в Мьянме, Мин Аунг Хлаинг на саммит в Брюссель не был приглашен. Евросоюз отдал усилия по возращению демократического правления в этой стране на усмотрение АСЕАН, которая тоже недовольна хунтой.

Саммит АСЕАН-ЕС в Брюсселе. Фото: AP / TASS

АСЕАН пережила десятилетия активного роста и ныне находится на пути к тому, чтобы к 2030 году стать четвертой (как блок) экономикой в мире.

ЕС — первый партнер АСЕАН по сотрудничеству в целях развития, второй (после Китая) инвестор и третий (после Китая и США) торговый партнер. АСЕАН — исключительно важное звено экономической глобализации. Через Южно-Китайское море, которое омывает страны АСЕАН, проходит треть всего объема морской торговли в мире. В Брюсселе его сравнивают с «аортой» европейской экономики.

Они очень разные: нефтегазовый султанат Бруней и трудоресурсный социалистический Вьетнам, огромная Индонезия и крохотный экономический хаб Сингапур, вестернизированные с XVI века Филиппины и никогда не бывший ничьей колонией Таиланд. Они разные по экономическому уровню и общественному устройству. Их народы исповедуют ислам, буддизм, христианство, индуизм… Шесть стран-основательниц АСЕАН создали ее 1967 году как ответ на коммунистическую экспансию в регионе. Во вьетнамскую войну Таиланд и Филиппины размещали основные американские военные базы, направляли свои войска в Южный Вьетнам. Камбоджа в 1970-х была яблоком раздора между США, Вьетнамом и Китаем. АСЕАН — крупнейший в Азии интеграционный проект, что роднит его с Европейским союзом.

Во всех из них сейчас по географическим и экономическим причинам сильно влияние Китая. Но также сильна встревоженность китайской экспансией, попытками Китая установить «суверенный» контроль над Южно-Китайским морем. Территориальные споры с Китаем по поводу островов и шельфа, доходившие до вооруженных столкновений, есть у Вьетнама, Филиппин и Малайзии. Свобода судоходства и воздушного сообщения для АСЕАН — особо чувствительная тема, и в этом страны ассоциации настроены на одну волну с ЕС и США. Там они ищут противовес китайской экспансии.

Вьетнам присоединился к ассоциации в 1995 году одновременно с восстановлением дипотношений с Америкой через 20 лет после ужасной войны с ней. И когда уже не стало Советского Союза, который помогал сдерживать китайский натиск.

Люди в этом регионе предпочитают не выбирать между США, Китаем и Россией. Опросы общественного мнения показывают, что респонденты называют Европу вторым наиболее надежным и предпочтительным партнером (после Японии).

Члены АСЕАН по-разному относятся к глобальному кризису в связи с Украиной. Если Сингапур, самая развитая страна блока и один из мировых лидеров по притягиванию прямых иностранных инвестиций, ввела санкции против России, то Лаос, Таиланд и Вьетнам при голосовании в ООН в октябре воздержались от осуждения России. Понятно, Вьетнам был связан союзническими отношениями с СССР во время войн сопротивления США и против китайский агрессии. До сих пор около 60% своих вооружений он получает из России. У Лаоса глубоки военно-политические связи и с Россией, и с Китаем. Позиция Таиланда зависит от стечения разных обстоятельств: от внутриполитических проблем до больших доходов от российских курортников.

С 2020 года ЕС и АСЕАН официально считают себя стратегическими партнерами и называют основой партнерства «общие ценности и принципы». Среди них — с сарказмом отвергаемый российской дипломатией «основанный на правилах международный порядок». Что, в общем-то, не значит, что партнеры, в том числе разные члены АСЕАН, понимают эти принципы одинаково. От предновогоднего саммита в Брюсселе ожидали не более, чем обтекаемого, совместного документа. Но как избежать острых углов в оценке военного конфликта в центре Европы, сломавшего весь мировой порядок и ударившего по мировой экономике?

Президент Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Камбоджи Хун Сен и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (слева направо). Фото: AP/TASS

Сюрпризом стала роль Камбоджи, которая в 2022 году была страной-председательницей АСЕАН. Ее премьер-министр Хун Сен вел саммит наряду с главой Евросовета Шарлем Мишелем. А вначале выступил с пространным заявлением в поддержку Украины и с осуждением действий России.

Это было самым необычным явлением для международных форумов такого уровня, ход которых более или менее предсказуем. Тем более, учитывая новейшую историю Камбоджи и влияние СССР в Индокитае во второй половине холодной войны: Москва поддерживала вьетнамские и камбоджийские вооруженные силы, которые свергли режим красных кхмеров и положили конец страшному геноциду. Да и учитывая личность самого Хун Сена, выходца из красных кхмеров, повернувшего оружие против их вождя Пол Пота. В 1979 году в Пномпене я брал интервью у 28-летнего министра иностранных дел, который с тех пор прошел долгий путь у руля страны, в том числе более 30 лет премьер-министром. Он-то знал, что говорит. Да и у многих представителей нынешнего поколения лидеров АСЕАН есть личный опыт войн и конфликтов.

Отмечая, что принцип «многосторонности» в международных отношениях подвергается серьезному давлению, Хун Сен с тревогой констатировал, что «глобальному миру угрожают действия некоторых государств, которые открыто нарушают международно признанные законы, нормы и принципы». В данном случае не уточняя, каких именно государств.

Совместная декларация ЕС-АСЕАН отразила расхождения между двумя блоками и между странами, которые их составляют, прежде всего — между членами АСЕАН. Но выступление лидера Камбоджи сыграло свою роль, в какой-то мере задало тон. Евросоюзу хотелось, чтобы ЕС и АСЕАН вместе осудили действия России. Этого в документе нет. Но упомянута резолюция ГА ООН от 2 марта 2022 года. Большинство участников саммита «решительно осудили <…> в Украине»… «Были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций <…>. Мы продолжаем утверждать, что, как и в отношении всех народов, необходимо уважать суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины».

По словам дипломатов ЕС, более определенные формулировки не удалось включить в документ из-за позиции Вьетнама, Лаоса и Таиланда. Но и этого уже немало для официального международного документа. В декларацию должна была быть включена и статья о Тайване. ЕС бы приветствовал это. Но для многих стран АСЕАН с оглядкой на их зависимость от Китая это слишком чувствительная тема.

ЕС дал понять, что, несмотря на разногласия, хочет более тесно сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии — в том числе для ограничения влияния Китая и России.

Брюссель обязался к 2027 году выделить 10 млрд евро для привлечения инвестиций в инфраструктуру АСЕАН в рамках своей программы Global Gateway. Это, по мнению экспертов, мало, но Брюссель рассчитывает на «умное финансирование». Определены направления стратегического партнерства: «подключенность» в смысле соединения с глобальными транспортными и коммуникационными сетями, переход на чистую и справедливую энергетику, «зеленую» экономику, адаптация к климатическим изменениям, развитие свободной торговли и цифровой переход. Европейские лидеры давали понять, что в нынешней исключительной ситуации могут неевропейским партнерам снизить планку соблюдения стандартов прав человека и демократии.

Саммит АСЕАН-ЕС в Брюсселе. Фото: AP / TASS

Сейчас на двустороннем уровне ЕС связан соглашениями о свободной торговле с Сингапуром и Вьетнамом. Идут переговоры с Индонезией, самой крупной экономикой в АСЕАН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Камбоджи Хун Сен заявили, что конечная цель — это соглашение о первой в мире межблоковой зоне свободной торговли ЕС-АСЕАН. А пока в Брюсселе подписано Всеобъемлющее соглашение о воздушном транспорте. Это первое межблоковое соглашение о либерализации авиаперевозок увеличивает число вариантов перелетов и, следовательно, ведет к конкурентным ценам.

Хун Сен передал бразды председательства в АСЕАН на 2023 год президенту Индонезии Джоко Видодо, который, как и координатор межблоковых отношений, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, с умеренным оптимизмом оценивает глубинные противоречия между АСЕАН и ЕС. Да и Хун Сен признал, что критерии ЕС по правам человека и высокие экологические стандарты проблематичны для партнеров в Юго-Восточной Азии. «Позиции по правам человека разные», — констатировал он. Клинч между европейскими ценностями и традиционными может создавать неожиданные коллизии в будущем.

«Если мы хотим построить хорошее партнерство, оно должно быть основано на равенстве, — сказал глава Индонезии. — Нельзя, чтобы один партнер диктовал другому свое мнение и считал, что его стандарты лучше».

Он оставил открытым вопрос об обсуждаемом сейчас во всем мире индонезийском законе, который запрещает внебрачный секс. Он принят и должен вступить в силу в 2025 году. Озабоченность по этому поводу есть не только в Европе или Америке. Как будут тогда ездить на курорты острова Бали состоятельные россияне с гражданскими женами?

Александр Минеев, соб. корр. «Новой газеты», Брюссель

—