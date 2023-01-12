Мнение: Коварство украинцев

Украина, оказывается, планировала наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. РИА «Новости» сообщило, что «соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой».

К слову, Мариуполь на картах обозначен как город Жданов.

Это ли не коварство Украины?

Мало того, что Жданов переименованный в Мариуполь еще в 1989 году, они коварно продолжают называть Ждановым.

Мало того, что в июле прошлого года коварно планировали наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог.

Так еще и секретными картами коварно разбрасываются!

Что бы жители Ростов-на-Дону и Таганрога всем миром, сплотившись все, как один, начали рыть окопы и строить противотанковые сооружения?

Фотография карты отсюда

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