 

Мнение: Коварство украинцев

12.01.2023, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украина, оказывается, планировала наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. РИА «Новости» сообщило, что «соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой».

К слову,  Мариуполь на картах обозначен как город Жданов.

Это ли не коварство Украины?

Мало того, что Жданов переименованный в Мариуполь еще в 1989 году, они коварно продолжают называть  Ждановым.

Мало того, что в июле прошлого года коварно планировали наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог.

Так еще и секретными картами коварно разбрасываются!

Что бы жители Ростов-на-Дону и Таганрога всем миром, сплотившись все, как один, начали рыть окопы и строить противотанковые сооружения?

Фотография карты отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07.22 / НАТО страдает семью поистине смертными грехами

25.06.22 / Мнение: Восстановление Мариуполя займет до 5 лет

21.07.22 / По программе реновации начали переезжать еще 1,4 тысячи москвичей

01.11.20 / Ученые обнаружили загадочное самовосстанавливающееся существо

18.09.21 / Дело не только в нарезке и таре: почему квашеная капуста не хрустит

04.10.20 / Тихановская: «Как лидер Союзного государства, я должна участвовать в обсуждении курильского вопроса»

18.09.20 / Муж принцессы Беатрис нанял на работу свою бывшую девушку

22.11.20 / Уфолог обнаружил «египетскую» пирамиду на Луне

27.10.22 / Без ее согласия: Никому ненужную немощную Доронину сбагрили в дом престарелых

25.02.22 / Со съемочной площадки сериала “Корона” украли 200 предметов реквизита на 17,5 миллионов рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика