Мнение: Коварство украинцев
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Украина, оказывается, планировала наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. РИА «Новости» сообщило, что «соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой».
К слову, Мариуполь на картах обозначен как город Жданов.
Это ли не коварство Украины?
Мало того, что Жданов переименованный в Мариуполь еще в 1989 году, они коварно продолжают называть Ждановым.
Мало того, что в июле прошлого года коварно планировали наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог.
Так еще и секретными картами коварно разбрасываются!
Что бы жители Ростов-на-Дону и Таганрога всем миром, сплотившись все, как один, начали рыть окопы и строить противотанковые сооружения?
Фотография карты отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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