Мнение: Чехия: за кого голосовать?

Чехи жалуются на сильный рост цен. Аренда в Праге выросла за год на 22% (ссылка), а некоторые продукты подорожали на треть и более. К примеру, мука стоила 40 рублей за килограмм, теперь 66 рублей. Яйца стоили 105 рублей за десяток, теперь — 180 рублей.

Цены на другие продукты можно посмотреть вот здесь (ссылка). Чтобы перевести в рубли, просто умножайте на три.

Официальная инфляция в Чехии за 2022 — 16%. В 2023, вероятно, будет значительно больше, так как закупочные цены на сельхозпродукцию, например, выросли на 33% (ссылка). С некоторой задержкой повышение оптовых цен неизбежно доберётся и до прилавков.

Недавно Чехия вошла в рецессию (ссылка), но Чехия входит в Евросоюз, так что оздоровить экономику кризис не сможет. Местные производители, погибая, всего лишь будут освобождать место для импортных товаров. Как итог, уровень безработицы вырастет, зарплаты понизятся, а цены так и продолжат расти. Весной 2021 небольшая студия из чешского города Острава выпустила игру «Жизнь бомжа», посвящённую страданиям простого мужчины, волей судьбы оказавшегося на улице. Похоже, игра может стать пророческой…

Причины проблем Чехии понятны — в прошлом году чешские политики не только ввязались в прокси-войну США против России, но и вознамерились стать первыми учениками, повторить достижения своих дедушек, клепавших военную технику для Германского Рейха. Простые чехи с завистью смотрят на соседнюю Венгрию, власти которой принимают решения в интересах венгров. Экономическая ситуация в Венгрии гораздо лучше.

К сожалению, от мнения простых чехов мало что зависит, так как их страна является безнадёжной колонией Америки. В воскресенье в Чехии пройдут выборы президента, однако голосовать не за кого. Читатели пишут с мест:

…выбирать неприятно. Все три ведущие кандидата сходятся по ключевым пунктам – война на Украине, экономика и ГБТЛ. Поэтому варианты:

— не голосовать вообще, но тогда получается «если ты вообще не ходил, то тебе всё равно, получай что получил»;

— голосовать за лучшего из худших, но тогда вроде как выбрал маленькую гадость вместо большой гадости, значит сам согласился кушать дрянь, что явно вредно для психики;

— голосовать за того, кто, может быть, ещё дает какую-то надежду, но очевидно, что не станет президентом.

Ощущение самое дурное. Может читатели посоветуют? Вот выбор кандидатов (ссылка).

Пришла моя чешская деревенская уборщица, полит-проинформировала, что голосовать не будет, что Чехословакия была разделена антиконституционно, и Россия с Украиной тоже. Что элиты хотят уничтожить славянские народы и забрать их ресурсы. Что был один нормальный кандидат, но его вообще не допустили до выборов. Вот так и живем…

В самом деле, коллеги, сложный моральный выбор. Если бы вы голосовали в воскресенье, как бы вы поступили со своим бюллетенем?