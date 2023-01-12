Пегов, Поддубный и Ахмедова стали лауреатами премии в области СМИ
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Лауреатами правительственной премии в области СМИ за прошлый год стали около 20 военных корреспондентов и других журналистов, освещавших события на новых территориях.
В числе лауреатов оказались основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов, сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный, главред издания Regnum Марина Ахмедова, передает ТАСС.
Они и другие журналисты получили награды за проявленные профессионализм и мужество при освещении СВО, за объективное освещение событий на украинской территории.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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