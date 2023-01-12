В Еврокомиссии поддержали план Эстонии запустить конфискацию российских активов

В Еврокомиссии приветствуют планы Эстонии начать конфисковать российские финансовые активы первой из стран ЕС, сообщил представитель ЕК в Брюсселе Кристиан Виганд.

По его словам, несколько других стран ЕС также начали развивать это направление, и по мнению представителей ЕК, это хорошая тенденция, передает ТАСС.

Ранее в Кремле предупредили о последствиях для поддержавших конфискацию российских активов стран.

Напомним, Эстония собралась разработать план изъятия российских активов до конца января, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов ЦБ России.

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