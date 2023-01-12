 

Минобороны проверило боеготовность российских военных в Белоруссии

12.01.2023, 15:40, Новости дня
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Российские части и подразделения в Белоруссии проинспектировала комиссия Минобороны РФ во главе с командующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комиссия проинспектировала воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (РГВ), находящихся на полигонах ВС Белоруссии, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ходе работы комиссия оценила готовность формирований из состава РГВ «выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Ранее в белорусском Минобороны сообщали, что в страну прибыл еще один эшелон с военной техникой, входящей в состав региональной группы войск Союзного государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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