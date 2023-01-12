В Новосибирске родители назвали сына Чебурашкой

Необычная новость пришла из новосибирского роддома №7 – родители назвали своего новорожденного сына именем Чебурашка в честь персонажа, придуманного писателем Эдуардом Успенским.

По заверениям заведующего акушерским отделением, мальчик родился здоровым и весит 2,7 кг, что считается нормой. Особенностью ребёнка является обильный волосяной покров и слишком большие уши. Родители – Сергей и Анастасия Казанцевы – работают продавцами цитрусовых у индивидуального предпринимателя Микадзе.

– Мы долго хотели ребёнка и долго не получалось, а когда он родился, подумали, что Чебурашка имеет непосредственное отношение к апельсинам и наш мальчик тоже, – говорит отец. – Кроме того, есть и внешняя схожесть, а ещё все сына будут по имени называть ввиду его уникальности.

Примечательно, что папа совершенно не похож на сына – у него полностью отсутствует волосяной покров на голове.

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