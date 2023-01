Лучшие видеоигры 2022 года выбрали геймеры со всего мира

Metacritic, агрегатор пользовательских и журналистских оценок, опубликовал рейтинг, в котором перечислены 15 лучших видеоигр 2022 года. Он был составлен пользователями.

God of War: Ragnarok заняла первое место, за нее проголосовали 2,6000 пользователей. Elden Ring, совместная работа Хидетаки Микадзики и Джорджа Р. Р. Мартина, получила 1,6 тыс. голосов. Это игра, занявшая второе место с большим отрывом. Р. Р. Мартин получил 1,8000 баллов. Horizon Forbidden West заняла третье место с 588 голосами. Игра под названием Stray, посвященная приключениям кошек (329 голосов), и новая jRPG на Nintendo Switch – Xenoblade Chronicles 3, (251 голос) завершают топ-5.

Редакторы Metacritic отметили, что три из пяти лучших проектов считаются эксклюзивами для консолей Sony. Nintendo является эксклюзивным спонсором одного проекта. Vampire Survivors, первая эксклюзивная игра для консоли Xbox, в настоящее время находится на 11 месте с 141 баллом.

В перечень также попали A Plague Tale: Requiem, Kirby And The Forgotten Land, Туника, Сифу, ремейк The Last of Us Part 1, Vampire Survivors, Pokemon Legends: Arceus, Sonic Frontiers, Bayonetta 3, Neon White.