В России появился новый кнопочный телефон

Российский оператор мобильной связи “Мегафон” начал продажи кнопочных телефонов марки Fontel под своим брендом. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе компании. Компания Revo Charge занимается разработкой и поставкой устройств.

Уже поступила в продажу первая модель Fontel FP 200. Она оснащена аккумулятором емкостью 600 мАч, цветным дисплеем и слотом для 2 SIM-карт. Устройство поддерживает карты памяти MicroSD до 32 Гб. Новинку можно приобрести за 790 рублей.

МегаФон” ожидает, что к 2023 году на долю мобильного бренда Fontel будет приходиться до 50% всех продаж мобильных телефонов в его розничной сети. По данным компании, доля мобильных телефонов в сети “МегаФона” остается неизменной на протяжении многих лет, несмотря на рост популярности смартфонов. В настоящее время она составляет 15-17%.

В 2023 году мобильный оператор запустит восемь моделей телефонов. Цены на эти устройства будут варьироваться от 590 до 3000 рублей.