 

Российский эксперт прогнозирует, что овощи в России скоро подешевеют

12.01.2023, 15:30, Разное
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По словам Игоря Караваева (председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли, АКОРТ), рост цен в РФ на овощи с начала года носит сезонный характер. Традиционно цены начинают снижаться в феврале-марте.

По данным Росстата, с 1 по 9 января цены на плодоовощную продукцию в РФ выросли в среднем на 6,5%. Больше всего увеличилась стоимость помидоров и огурцов – на 13,01% и 12,87%, согласно данным Росстата, опубликованным в среду. Караваев заявил, что подобную ситуацию можно объяснить сезонным фактором – эти овощи традиционно дорожают до февраля-марта, когда цены начинают снижаться.

Он отметил, что в настоящее время на рынке и в магазинах наблюдается предложение отечественных помидоров и тепличных огурцов. Караваев заявил, что производители продают свою продукцию по максимально возможным ценам из-за высоких затрат, которые они несут на содержание теплиц.

Средняя закупочная цена, то есть стоимость, по которой товар закупается торговыми сетями, в январе по сравнению с декабрём прошлого года выросла на 3,93%, однако при сравнении сопоставимых периодов средние цены на полках изменились незначительно.

Глава ACORT заявил, что “важно помнить, что в течение первой недели января федеральные сети поддерживали розничные цены ниже закупочных на целый ряд товаров. Например, отрицательная наценка на лук составляет минус 12,36%; картофель – минус 12,59%; морковь – минус 22,233%; подсолнечное масло – минус 4,23%, цыплят-бройлеров – минус 4,7%.


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