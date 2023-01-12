Зимние свадьбы-2023: трендовые тенденции причесок для гостьи и самые интересные идеи

Вы приглашены на свадьбу друзей или родственников и не знаете, какую прическу выбрать? В трендах наступившего года много оригинальных идей, которые помогут вам выбрать идеальный вариант, который будет гармонировать с вашим нарядом, а также идеально подходить вашей внешности.

Средний пучок

Прическа гостьи должна быть элегантной и привлекательной, но при этом женственной и умеренно скромной, чтобы не затмить прическу невесты. Средний пучок с оригинальным узлом соответствует всем этим критериям, поэтому вы можете остановить свой выбор именно на нем. Особенно он подойдет тем, кто планирует надеть платье с вырезом или вставками из прозрачных тканей на спине (подчеркивает красоту шеи).

Низкий хвост

Вы можете отдать предпочтение оригинальному низкому хвостику, который также выглядит стильно и эффектно. Можно украсить его декоративными заколками или бантом, отличным вариантом будет украшение из самих прядей. Заплетите часть волос в виде вертикальной косички французским плетением, завейте кончики хвоста, и вашей прическе не будет равных.

Низкий пучок со свободными прядями

Очень стильная прическа, которая великолепно смотрится и относительно легко выполняется. Сделайте низкий пучок в произвольной технике (например, сделав из нескольких прядей жгуты, после чего присоединив их ко всем остальным волосам и собрав в пучок в виде петли), оставьте несколько прядей висящими, и прическа готова. Отличительной особенностью является небрежность, поэтому вы можете не стараться сделать ее максимально аккуратной.

Низкий хвост с небольшим объемом на концах

Речь идет о повседневной прическе, которую можно использовать на свадьбу подруги или родственницы. Наверняка это не испортит ваши отношения, и невеста не обидится, ведь небрежность является трендом нынешнего сезона. Парадоксальность такой укладки заключается в том, что она смотрится очень стильно и нарядно, особенно в сочетании с хорошо подобранной одеждой.

Прически с бантами

Банты снова в тренде, и это здорово, поскольку, благодаря этому аксессуару, любая прическа может превратиться в нарядную. Вы можете остановить свой выбор на любой укладке и украсить ее бантом любого цвета. Только не используйте черный, поскольку на свадьбе он будет выглядеть несколько неуместным (обычно у нас черный цвет ассоциируется с трауром).

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С шляпкой

Очень стильно смотрятся прически с шляпками. Не забудьте о том, что шляпа должна находиться либо внизу, либо сбоку, на макушку ее надевать не стоит. Помните о том, что прическа должна быть с акцентом на видном месте, иначе ее просто нельзя будет разглядеть под шляпкой.

Пучок балерины

Имеется в виду пучок с гладко зачесанными волосами, который смотрится очень стильно и элегантно. Прическа тугая в принципе, в частности волосы должны быть затянуты, а пучок тоже тугой, независимо от его формы (вы можете сделать его в виде жгута, который нужно обернуть вокруг основания по всей длине, петли и пр.). Отличная идея, чтобы продемонстрировать осанку, зону декольте, шею, верхнюю часть спины.

“Пузырьковая” коса

Ее можно сделать традиционным способом, собрав волосы в хвост, а затем прикрепив несколько резинок по длине на равном расстоянии друг от друга. А можно поэкспериментировать и сделать более сложный и стильный вариант, на каждом промежутке сплетая часть косички «рыбий хвост». Покрыть резинки можно прядями, закрепив кончики волос невидимкой.

Прически с плетениями

Вы можете проявить фантазию и использовать любые плетения, поскольку они сегодня в тренде. Можно сплести все волосы или частично, добавив элемент или элементы в виде косичек. Отличной идеей станет комбинирование нескольких причесок, например хвостика или пучка с одной или двумя косами.